Schianto nella notte: grave il guidatore

Questa notte, poco prima delle 3, i Vigili del fuoco sono intervenuti a Loreggiola, in via San Pio X, per un’auto uscita fuoristrada. Il conducente è rimasto gravemente ferito.

I pompieri sono arrivati dal distaccamento di Borgoricco e hanno messo in sicurezza l’auto, finita in un canale di scolo contro il terrapieno di cemento dell’ingresso di un’abitazione. Una volta estratto, il conducente è stato stabilizzato dal personale del Suem e portato in ospedale. Le operazioni dei vigili sono terminate alle 5.