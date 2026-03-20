Schianto in viale D’Alviano: ciclista travolto, è grave

Paura nella mattinata di oggi, venerdì 20 marzo, a Vicenza, dove un ciclista è stato investito lungo viale D’Alviano. L’allarme è scattato intorno alle 10.40.

Secondo le prime informazioni, un uomo di circa 60 anni è stato urtato da un’auto mentre percorreva l’arteria cittadina. L’impatto è stato violento e le condizioni del ciclista sono apparse subito serie.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del Suem 118, che hanno prestato le prime cure e disposto il trasporto in codice rosso al pronto soccorso di Vicenza. L’uomo è stato stabilizzato prima del trasferimento.

Presenti anche gli agenti della polizia locale, impegnati nei rilievi per chiarire la dinamica dell’incidente. La bicicletta è rimasta sull’asfalto a pochi metri dal punto dell’urto, mentre il veicolo coinvolto ha riportato danni evidenti.

L’episodio ha causato rallentamenti alla circolazione lungo viale D’Alviano, una delle strade più trafficate della città, con disagi per la viabilità durante le operazioni di soccorso e messa in sicurezza.