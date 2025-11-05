CRONACAPROVINCIA Vicenza
5 Novembre 2025 - 15.23

Schianto in galleria, traffico bloccato sulla Pedemontana: un ferito

REDAZIONE
ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO: CLICCA QUI

Mercoledì 5 novembre 2025 – Mattinata di disagi lungo la Superstrada Pedemontana Veneta: intorno alle 10, all’interno della galleria Ca’ Fusa, in direzione Treviso, un Fiat Fiorino si è scontrato con un autocarro. L’impatto ha fatto finire il furgone al centro della carreggiata, interrompendo temporaneamente il traffico in entrambe le direzioni.

Il conducente del Fiorino, uscito da solo dal mezzo, è stato preso in carico dal personale sanitario del SUEM 118 e trasportato all’ospedale di Santorso per accertamenti. I Vigili del fuoco del distaccamento di Schio hanno messo in sicurezza i veicoli e l’area dell’incidente, permettendo il progressivo ripristino della viabilità.

Sul posto anche la Polizia Stradale, incaricata dei rilievi per ricostruire la dinamica, e gli ausiliari della Superstrada Pedemontana Veneta che hanno gestito la circolazione fino alla completa rimozione dei mezzi.

Leggi anche

IN PRIMO PIANO

In evidenza

Potrebbe interessarti anche:

IL GRAFFIO

News Aziende

CINEMA - SERIE TV

METEO

Erotico Vicentino

Schianto in galleria, traffico bloccato sulla Pedemontana: un ferito | TViWeb Schianto in galleria, traffico bloccato sulla Pedemontana: un ferito | TViWeb

Testata Street Tg Autorizzazione: Tribunale Di Vicenza N. 1286 Del 24 Aprile 2013

Luca Faietti Direttore Fondatore ed Editoriale - Arrigo Abalti Fondatore - Direttore Commerciale e Sviluppo - Paolo Usinabia Direttore Responsabile

Copyright © 2025 Tviweb. All Rights Reserved | Tviweb S.R.L. P.Iva E C.F. 03816530244 - Sede Legale: Brendola - Via Monte Grappa, 10

Concessionaria pubblicità Rasotto Sas

Credits - Privacy Policy