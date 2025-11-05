Schianto in galleria, traffico bloccato sulla Pedemontana: un ferito

Mercoledì 5 novembre 2025 – Mattinata di disagi lungo la Superstrada Pedemontana Veneta: intorno alle 10, all’interno della galleria Ca’ Fusa, in direzione Treviso, un Fiat Fiorino si è scontrato con un autocarro. L’impatto ha fatto finire il furgone al centro della carreggiata, interrompendo temporaneamente il traffico in entrambe le direzioni.

Il conducente del Fiorino, uscito da solo dal mezzo, è stato preso in carico dal personale sanitario del SUEM 118 e trasportato all’ospedale di Santorso per accertamenti. I Vigili del fuoco del distaccamento di Schio hanno messo in sicurezza i veicoli e l’area dell’incidente, permettendo il progressivo ripristino della viabilità.

Sul posto anche la Polizia Stradale, incaricata dei rilievi per ricostruire la dinamica, e gli ausiliari della Superstrada Pedemontana Veneta che hanno gestito la circolazione fino alla completa rimozione dei mezzi.