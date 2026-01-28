Schianto all’alba sull’A1, vittima un 22enne di Noventa Vicentina

Noventa Vicentina in lutto: 22enne perde la vita in un tragico incidente sull’A1 a Sasso Marconi

È Mario Zhu, 22 anni, residente a Noventa Vicentina, la vittima del gravissimo incidente stradale avvenuto all’alba di martedì 27 gennaio lungo l’autostrada A1, nel tratto nord all’altezza del chilometro 204+450, nel territorio comunale di Sasso Marconi.

Il drammatico scontro si è verificato intorno alle 6.20 e ha coinvolto un autoarticolato per trasporti eccezionali e due autovetture. Secondo una prima ricostruzione, ancora al vaglio della Polizia Stradale, l’auto condotta dal giovane vicentino avrebbe urtato la motrice del mezzo pesante mentre stava rientrando in carreggiata dopo una sosta in una piazzola.

L’impatto è stato violentissimo e per il 22enne non c’è stato nulla da fare: i sanitari del 118, intervenuti tempestivamente sul posto, non hanno potuto che constatarne il decesso. Un altro automobilista coinvolto nell’incidente è rimasto ferito ed è stato trasportato all’ospedale Maggiore di Bologna in codice di media gravità.

Sul luogo della tragedia sono intervenuti anche la Polizia Stradale e i mezzi di soccorso, con inevitabili rallentamenti e code lungo il tratto autostradale interessato, necessari per consentire i rilievi e le operazioni di messa in sicurezza della carreggiata. La circolazione è tornata progressivamente alla normalità nel corso della mattinata.

Nel pomeriggio, intorno alle 14.45, sempre nello stesso tratto autostradale, si è verificato un secondo incidente a causa dell’intensificarsi del traffico: due mezzi pesanti si sono scontrati e uno di essi ha disperso lastre di marmo sulla carreggiata, provocando ulteriori disagi alla viabilità.

Sono in corso gli accertamenti per chiarire con precisione la dinamica del primo, tragico incidente e per stabilire eventuali responsabilità.