EVENTIFOOD & DRINKPROVINCIA Vicenza
16 Ottobre 2025 - 17.34

SAGRE, EVENTI E MANIFESTAZIONI A VICENZA E PROVINCIA NEL WEEKEND DEL 17-19 OTTOBRE 2025

REDAZIONE
ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO: CLICCA QUI

Nel fine settimana del 17, 18 e 19 ottobre 2025, Vicenza e i suoi dintorni offrono un ricco calendario di eventi, sagre e manifestazioni che celebrano la tradizione, la cultura e la gastronomia locale. Ecco una panoramica delle principali iniziative, prima un elenco e a seguire gli appuntamenti con locandina:

🍂 Feste e Sagre

  • Festa dei Maroni a Longara
    Dal 17 al 19 ottobre, la frazione di Longara di Vicenza ospita la tradizionale Festa dei Maroni, con stand gastronomici, musica e intrattenimento per grandi e piccini.
    Maggiori informazioni
  • Festa delle Castagne a Durlo di Crespadoro
    Il 18 e 19 ottobre, il borgo di Durlo celebra la castagna locale con degustazioni, musica e attività per famiglie.
    Dettagli sull’evento
  • Il Ritorno dal Bosco a San Pietro Vadastico
    Il 19 ottobre, il paese di San Pietro Vadastico propone una giornata all’insegna della natura e della tradizione, con passeggiate nel bosco e attività culturali.
    Scopri di più

🎨 Eventi Culturali e Mostre

  • Abilmente – Fiera della Creatività
    Dal 16 al 19 ottobre, il Quartiere Fieristico di Vicenza ospita Abilmente, il salone dedicato alla creatività manuale con workshop, esposizioni e laboratori.
    Programma completo
  • Giornata delle Ville Venete
    Il 18 e 19 ottobre, le Ville Venete aprono le loro porte con visite guidate e attività speciali per scoprire la storia e l’arte di questi luoghi.
    Scopri le ville partecipanti
  • Musica nei Musei
    Il 19 ottobre, i Musei Civici di Vicenza propongono eventi musicali e conferenze, tra cui la presentazione della collezione romana al Museo Naturalistico Archeologico e la conferenza su Egidio di Velo al Salone d’Onore di Palazzo Chiericati.
    Calendario eventi

🏞️ Attività all’Aperto e Natura

  • Asiago Foliage
    Il 18 e 19 ottobre, l’Altopiano di Asiago celebra il foliage autunnale con escursioni, degustazioni e attività per tutta la famiglia.
    Dettagli sull’evento
  • Laboratori ed Escursioni – Museo Naturalistico “Patrizio Rigoni”
    Il 19 ottobre, il museo di Asiago offre laboratori didattici e escursioni guidate per esplorare la natura dell’Altopiano.
    Informazioni e prenotazioni

🎉 Altri Eventi e Manifestazioni

  • AFRO VIBES TOUR 2025
    Dal 17 al 19 ottobre, una serie di eventi musicali con DJ set e performance dal vivo in una tendostruttura riscaldata.
    Scopri di più
  • Colazione in Villa e Visita “I segreti della Rotonda”
    Il 18 e 19 ottobre, appuntamenti speciali alla Villa Almerico Capra detta “La Rotonda” con colazioni e visite guidate.
    Programma completo

Leggi anche

IN PRIMO PIANO

In evidenza

Potrebbe interessarti anche:

IL GRAFFIO

News Aziende

CINEMA - SERIE TV

METEO

Erotico Vicentino

SAGRE, EVENTI E MANIFESTAZIONI A VICENZA E PROVINCIA NEL WEEKEND DEL 17-19 OTTOBRE 2025 | TViWeb SAGRE, EVENTI E MANIFESTAZIONI A VICENZA E PROVINCIA NEL WEEKEND DEL 17-19 OTTOBRE 2025 | TViWeb

Testata Street Tg Autorizzazione: Tribunale Di Vicenza N. 1286 Del 24 Aprile 2013

Luca Faietti Direttore Fondatore ed Editoriale - Arrigo Abalti Fondatore - Direttore Commerciale e Sviluppo - Paolo Usinabia Direttore Responsabile

Copyright © 2025 Tviweb. All Rights Reserved | Tviweb S.R.L. P.Iva E C.F. 03816530244 - Sede Legale: Brendola - Via Monte Grappa, 10

Concessionaria pubblicità Rasotto Sas

Credits - Privacy Policy