SAGRE, EVENTI E MANIFESTAZIONI A VICENZA E PROVINCIA NEL WEEKEND DEL 17-19 OTTOBRE 2025

Nel fine settimana del 17, 18 e 19 ottobre 2025, Vicenza e i suoi dintorni offrono un ricco calendario di eventi, sagre e manifestazioni che celebrano la tradizione, la cultura e la gastronomia locale. Ecco una panoramica delle principali iniziative, prima un elenco e a seguire gli appuntamenti con locandina:

🍂 Feste e Sagre

Festa dei Maroni a Longara

Dal 17 al 19 ottobre, la frazione di Longara di Vicenza ospita la tradizionale Festa dei Maroni, con stand gastronomici, musica e intrattenimento per grandi e piccini.

Maggiori informazioni

Dal 17 al 19 ottobre, la frazione di Longara di Vicenza ospita la tradizionale Festa dei Maroni, con stand gastronomici, musica e intrattenimento per grandi e piccini. Maggiori informazioni Festa delle Castagne a Durlo di Crespadoro

Il 18 e 19 ottobre, il borgo di Durlo celebra la castagna locale con degustazioni, musica e attività per famiglie.

Dettagli sull’evento

Il 18 e 19 ottobre, il borgo di Durlo celebra la castagna locale con degustazioni, musica e attività per famiglie. Dettagli sull’evento Il Ritorno dal Bosco a San Pietro Vadastico

Il 19 ottobre, il paese di San Pietro Vadastico propone una giornata all’insegna della natura e della tradizione, con passeggiate nel bosco e attività culturali.

Scopri di più

🎨 Eventi Culturali e Mostre

Abilmente – Fiera della Creatività

Dal 16 al 19 ottobre, il Quartiere Fieristico di Vicenza ospita Abilmente, il salone dedicato alla creatività manuale con workshop, esposizioni e laboratori.

Programma completo

Dal 16 al 19 ottobre, il Quartiere Fieristico di Vicenza ospita Abilmente, il salone dedicato alla creatività manuale con workshop, esposizioni e laboratori. Programma completo Giornata delle Ville Venete

Il 18 e 19 ottobre, le Ville Venete aprono le loro porte con visite guidate e attività speciali per scoprire la storia e l’arte di questi luoghi.

Scopri le ville partecipanti

Il 18 e 19 ottobre, le Ville Venete aprono le loro porte con visite guidate e attività speciali per scoprire la storia e l’arte di questi luoghi. Scopri le ville partecipanti Musica nei Musei

Il 19 ottobre, i Musei Civici di Vicenza propongono eventi musicali e conferenze, tra cui la presentazione della collezione romana al Museo Naturalistico Archeologico e la conferenza su Egidio di Velo al Salone d’Onore di Palazzo Chiericati.

Calendario eventi

🏞️ Attività all’Aperto e Natura

Asiago Foliage

Il 18 e 19 ottobre, l’Altopiano di Asiago celebra il foliage autunnale con escursioni, degustazioni e attività per tutta la famiglia.

Dettagli sull’evento

Il 18 e 19 ottobre, l’Altopiano di Asiago celebra il foliage autunnale con escursioni, degustazioni e attività per tutta la famiglia. Dettagli sull’evento Laboratori ed Escursioni – Museo Naturalistico “Patrizio Rigoni”

Il 19 ottobre, il museo di Asiago offre laboratori didattici e escursioni guidate per esplorare la natura dell’Altopiano.

Informazioni e prenotazioni

🎉 Altri Eventi e Manifestazioni