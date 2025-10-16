16 Ottobre 2025 - 17.34
SAGRE, EVENTI E MANIFESTAZIONI A VICENZA E PROVINCIA NEL WEEKEND DEL 17-19 OTTOBRE 2025
Nel fine settimana del 17, 18 e 19 ottobre 2025, Vicenza e i suoi dintorni offrono un ricco calendario di eventi, sagre e manifestazioni che celebrano la tradizione, la cultura e la gastronomia locale. Ecco una panoramica delle principali iniziative, prima un elenco e a seguire gli appuntamenti con locandina:
🍂 Feste e Sagre
- Festa dei Maroni a Longara
Dal 17 al 19 ottobre, la frazione di Longara di Vicenza ospita la tradizionale Festa dei Maroni, con stand gastronomici, musica e intrattenimento per grandi e piccini.
Maggiori informazioni
- Festa delle Castagne a Durlo di Crespadoro
Il 18 e 19 ottobre, il borgo di Durlo celebra la castagna locale con degustazioni, musica e attività per famiglie.
Dettagli sull’evento
- Il Ritorno dal Bosco a San Pietro Vadastico
Il 19 ottobre, il paese di San Pietro Vadastico propone una giornata all’insegna della natura e della tradizione, con passeggiate nel bosco e attività culturali.
Scopri di più
🎨 Eventi Culturali e Mostre
- Abilmente – Fiera della Creatività
Dal 16 al 19 ottobre, il Quartiere Fieristico di Vicenza ospita Abilmente, il salone dedicato alla creatività manuale con workshop, esposizioni e laboratori.
Programma completo
- Giornata delle Ville Venete
Il 18 e 19 ottobre, le Ville Venete aprono le loro porte con visite guidate e attività speciali per scoprire la storia e l’arte di questi luoghi.
Scopri le ville partecipanti
- Musica nei Musei
Il 19 ottobre, i Musei Civici di Vicenza propongono eventi musicali e conferenze, tra cui la presentazione della collezione romana al Museo Naturalistico Archeologico e la conferenza su Egidio di Velo al Salone d’Onore di Palazzo Chiericati.
Calendario eventi
🏞️ Attività all’Aperto e Natura
- Asiago Foliage
Il 18 e 19 ottobre, l’Altopiano di Asiago celebra il foliage autunnale con escursioni, degustazioni e attività per tutta la famiglia.
Dettagli sull’evento
- Laboratori ed Escursioni – Museo Naturalistico “Patrizio Rigoni”
Il 19 ottobre, il museo di Asiago offre laboratori didattici e escursioni guidate per esplorare la natura dell’Altopiano.
Informazioni e prenotazioni
🎉 Altri Eventi e Manifestazioni
- AFRO VIBES TOUR 2025
Dal 17 al 19 ottobre, una serie di eventi musicali con DJ set e performance dal vivo in una tendostruttura riscaldata.
Scopri di più
- Colazione in Villa e Visita “I segreti della Rotonda”
Il 18 e 19 ottobre, appuntamenti speciali alla Villa Almerico Capra detta “La Rotonda” con colazioni e visite guidate.
Programma completo