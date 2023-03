Rucco: “Nasce il Consigliere Delegato ai quartieri per una maggiore partecipazione in Consiglio”

“Nasce il Consigliere Delegato ai quartieri, “ afferma il Sindaco Francesco Rucco, candidato del centrodestra civico per il 2023/2028, “e si integra con il nostro percorso Vicenza Insieme che abbiamo lanciato qualche settimana fa e sul quale stiamo già lavorando. Vicenza Insieme coinvolge come protagonista il Sindaco, la Giunta e il Consiglio per i Consigli Comunali aperti nei quartieri. Gli amici dell’Udc come primo contributo al programma elettorale 2023/2028 ci hanno dato però una bellissima idea integrativa che rende il Consiglio permanentemente protagonista. In particolare la scelta è quella di nominare un Consigliere Delegato ai quartieri che sarà il referente delle azioni di partecipazione istituzionale in diretta relazione con il Sindaco. Il Consigliere si coordinerà con tutti i consiglieri di maggioranza che saranno ognuno referente di ogni quartiere. Questo rende la partecipazione radicata e viva in Consiglio. Fuori dagli slogan e dalle lamentele di chi oggi è opposizione e non ha dato dal Consiglio nessun contributo in questi anni.”