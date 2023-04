Rucco: “Con l’UDC una coalizione ancora più forte e compatta”

Oggi la conferenza stampa con i rappresentanti dell’UDC e in particolare con il Presidente dell’UDC, il senatore Antonio De Poli, ha allargato ulteriormente la coalizione a sostegno della ricandidatura del Sindaco Francesco Rucco. Nella conferenza stampa il Sindaco ha anche commentato il risultato delle elezioni regionali del Friuli Venezia Giulia per le quali si è votato domenica e ieri con la vittoria nettissima del Presidente Massimo Fedriga, candidato del centrodestra civico. “Sono orgoglioso che intorno alla mia ricandidatura si stia costruendo una coalizione sempre più forte e sempre più compatta, che oggi con l’UDC e con le parole del suo Presidente De Poli ha dimostrato la sintonia sia sulle cose straordinarie che abbiamo fatto nonostante il periodo di emergenza covid per metà mandato sia sui tantissimi progetti concreti già in cantiere per rilanciare definitivamente la nostra città dopo i 10 anni di immobilismo del PD.” Così il Sindaco Francesco Rucco, candidato del centrodestra civico per il 2023/2028, che ha anche commentato oggi la vittoria con doppiaggio sul centrosinistra da parte di Massimo Fedriga e del centrodestra in Friuli Venezia Giulia ieri. “Complimenti al Presidente Massimo Fedriga per un successo strameritato per l’azione amministrativa di questi 5 anni difficili, affrontati con coraggio e determinazione e qualche volta confrontandoci su alcune esperienze con me e altri sindaci del centrodestra. Dopo questo risultato straordinario, che registra il doppiaggio vero e proprio di Fedriga e del centrodestra civico sul candidato Presidente del centrosinistra largo, possiamo dire tranquillamente che ormai una cosa è chiarissima a tutti. In questo 2023 i cittadini italiani che hanno votato alle regionali hanno sempre detto ad alta voce che l’unica coalizione che gode della loro fiducia davvero è il centrodestra. Che sia il Lazio (dove governava da 10 anni l’ex leader nazionale del PD), che sia la Lombardia (dove governa da quasi 30 anni il centrodestra) o che sia il Friuli Venezia Giulia (dove fino a 5 anni fa governava una dirigente nazionale del PD), ovunque in questo momento storico della ripartenza del Paese gli italiani si fidano solo del centrodestra civico e in particolare degli amministratori locali che hanno guidato le loro comunità in un momento difficile e hanno avviato la risalita della società e dell’economia. Tre risultati tra Centro Italia, Nord Ovest e il nostro Nord Est non sono un caso. E sono la prova anche del buon lavoro che sta facendo il Presidente del Consiglio Giorgia Meloni e tutto il Governo. Un contesto e una fiducia che respiriamo quotidianamente anche noi, incontrando centinaia di cittadini di Vicenza che ci trasmettono la stessa energia che hanno dato al voto super per Fedriga ieri e oggi. Mancano meno di sei settimane al voto del 14 e 15 maggio. Siamo prontissimi.”