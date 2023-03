Rucco: “Aiutare a vincere il malessere degli adolescenti è una scelta precisa al centro del nostro programma”

Riceviamo e pubblichiamo

“Aiutare a vincere il malessere degli adolescenti è una scelta precisa al centro del nostro programma”. Il sindaco Francesco Rucco, Candidato del centrodestra civico per il 2023/2028 rivela un altro punto del progetto di governo di Vicenza.

“La cronaca di questi giorni ci parla del profondo malessere dei nostri ragazzi” – dichiara il Sindaco di Vicenza, Francesco Rucco, candidato del centrodestra civico per il 2023/2028- “e Vicenza non può continuare ad assistere ai drammi che li hanno visti protagonisti in questi giorni. C’è una nuova emergenza dopo la pandemia e si chiama politiche per gli adolescenti ed i giovani. Un fronte che nel passato da chi ci ha preceduto è stato sottovalutato e che, con il Covid, la dad e il post pandemia si è ulteriormente aggravata e si sta manifestando con nuove e vecchie forme di disagio. Alla mia lista e a tutta la nostra squadra compatta del centrodestra che condivide con me questa priorità sto proponendo in questi giorni alcune scelte precise nel programma di governo che stiamo finendo di scrivere sulle misure di aiuto per i nostri ragazzi per contrastare e vincere il malessere che coglie alcuni. E per prima cosa bisogna ripristinare l’assessorato alle Politiche Giovanili che il Centrosinistra e il PD aveva ridotto ad una delega marginale in capo ad un consigliere. Poi serve maggior coordinamento con tutte le agenzie del territorio che a vario titolo si occupano delle nuove generazioni, dalle associazioni di categoria, al mondo dello sport, dalla scuola all’Ulss, dal privato sociale alle rappresentanze genitoriali. Bisogna far ripartire la politica che investe sul futuro, e basta guardare a quanto è successo in Francia dove Macron ha usato tutte le sue prerogative di Presidente per realizzare la riforma delle pensioni per salvare il futuro del Paese e saranno proprio i giovani che lo ringrazieranno perché è per il loro domani che lo fa. Perché, come diceva Alcide De Gasperi, la politica si occupa delle prossime generazioni e non delle prossime elezioni. Assessorato specifico e giovani al centro del nostro programma” – conclude Rucco – “pensando ad una città in cui i nostri ragazzi possano stare meglio e si sentano accompagnati anche dalle istituzioni verso la vita adulta.”