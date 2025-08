Rosina, la nonna di Chiampo (e Nogarole), ha compiuto 102 anni!

Chiampo ha festeggiato un compleanno davvero speciale: Rosina Dalla Benetta, storica residente della contrada Radi, ha compiuto 102 anni. Classe 1923, Rosina è una delle memorie viventi del territorio, una donna che ha attraversato un secolo di storia con forza, semplicità e un profondo legame con la sua terra.

Nata in una numerosa famiglia, Rosina perse il padre a soli 9 anni. La madre Giovanna si trovò vedova a 35 anni con sette figli da crescere, il più piccolo di appena 8 mesi. Un’infanzia difficile, segnata dal lavoro e dalla responsabilità, che Rosina ha sempre affrontato con dignità e determinazione.

Ha vissuto tutta la vita sulle colline tra Chiampo e Nogarole, aiutando il marito nei lavori nei campi e nell’allevamento di animali. Pur abitando in territorio comunale di Chiampo, la sua contrada – Radi – è sempre stata più legata, anche per la parrocchia, a Nogarole: “Andavamo a messa a Nogarole, là c’erano le nostre feste”, racconta spesso. E in cuor suo, Rosina si è sempre sentita parte di quella comunità.

Curiosamente, nella sua lunga vita Rosina non ha mai visto il mare. Nonostante questo, ha sempre espresso il desiderio di andare a trovare i parenti a Cismon del Grappa, luogo che porta nel cuore. Amante della montagna, ha sempre avuto un’adorazione per il Monte Grappa, meta di numerose gite, anche recenti: c’è stata persino l’estate scorsa.

Negli ultimi anni, Rosina ha riscoperto il piacere delle uscite, grazie a una carrozzina che le consente di muoversi in sicurezza fuori casa. Tra le sue tappe preferite, la grotta di Lourdes di Chiampo, dove ha partecipato alla via crucis, e il museo dei frati, che l’ha profondamente colpita.

Ieri, giovedì, in occasione del suo 102° compleanno, familiari, amici, il parroco di Chiampo don Lorenzo Zaupa e il sindaco di Chiampo Filippo Negro, si sono riuniti per festeggiarla con un piccolo incontro, semplice ma sentito, proprio come lei. Rosina e altre due coscritte (Angela Mastrotto e Pierina Guarda, anche loro con 102 anni, compiuti qualche mese prima) sono le più anziane di Chiampo.

Auguri Rosina, esempio di forza silenziosa, radici profonde e amore per le cose essenziali della vita.