Roana saluta l’autunno con il successo di Vèrben 2025

Due weekend tra natura, tradizione e convivialità: così Vèrben 2025 ha conquistato il pubblico, trasformando Roana e le sue frazioni in un grande palcoscenico diffuso dell’autunno.



Dai boschi di SelvArt alle piazze di Treschè Conca, Cesuna, Canove, Camporovere, Mezzaselva e Roana, il festival ha offerto un’esperienza immersa nei colori del foliage, tra mercatini, degustazioni, spettacoli e attività all’aperto.

Tra il profumo delle castagne e i colori del bosco, la manifestazione ha animato le sei frazioni del Comune, da Treschè Conca a Mezzaselva, con oltre quaranta appuntamenti tra mercatini, escursioni, spettacoli e degustazioni. Un percorso che ha unito tradizione, natura e accoglienza, trasformando Roana in un mosaico di esperienze autunnali e in un simbolo di comunità viva e condivisa.

Protagonista del secondo fine settimana è stato il trenino itinerante di Vèrben, che ha rievocato la storica “Vaca Mora” collegando Treschè Conca, Cesuna e Canove in un suggestivo tragitto tra i boschi e i paesaggi dell’Altopiano. Sempre affollato di famiglie, turisti e residenti, è diventato uno dei simboli più amati della manifestazione, riportando in vita l’emozione del viaggio lungo l’antico tracciato ferroviario.

Le piazze si sono riempite di mercatini autunnali e laboratori creativi, dove i profumi della tosella, dei funghi e delle castagne si mescolavano al suono delle fisarmoniche e al vociare dei bambini.



Grande successo anche per gli spazi enogastronomici, che hanno proposto piatti tipici della stagione e momenti di convivialità condivisa.

Tra le proposte più suggestive, lo spettacolo di teatro e fuoco a Cesuna, che ha incantato gli spettatori tra luci, fiamme e racconti del “Bosco Nero”. Al ritorno, i passeggeri del trenino hanno trovato ad accoglierli nell’anfiteatro di fieno di Canove un pianista, protagonista di un momento di grande intensità e poesia. Il gruppo musicale itinerante, attivo tra Canove, Treschè Conca e Cesuna, ha invece arricchito la manifestazione con un repertorio che univa flauti, cembali, chitarre e suoni della natura, creando atmosfere sospese tra tradizione e contemporaneità. Altri momenti significativi hanno animato Camporovere, dove la passeggiata con il fotografo naturalista e le letture attorno al fuoco hanno registrato un’elevata partecipazione, trasformando l’esperienza in un incontro tra paesaggio, parola e comunità.

«L’edizione di Vèrben 2025 è stata una straordinaria dimostrazione di quanto la nostra comunità sappia fare squadra. Voglio esprimere la mia più sincera gratitudine alle Pro Loco di tutte le frazioni, ai volontari, alle associazioni e a chiunque abbia contribuito con impegno, entusiasmo e passione alla riuscita di questa manifestazione – sottolinea Marzia Rigoni, Assessore al Turismo del Comune di Roana -. Grazie al loro lavoro instancabile, Roana ha saputo accogliere tantissimi visitatori con il calore e l’autenticità che ci contraddistinguono, trasformando due weekend d’autunno in un’esperienza unica tra natura, tradizione e convivialità. Vèrben è la prova concreta che, unendo le forze, possiamo valorizzare ogni angolo del nostro territorio e farne un simbolo di identità, bellezza e appartenenza.»

Con due weekend di appuntamenti diffusi, Vèrben 2025 ha attraversato le frazioni con concerti, laboratori ed escursioni, fino alla chiusura a Camporovere, dove le attività dedicate alla montagna responsabile hanno concluso la manifestazione nel segno della sostenibilità.

Ha regalato un viaggio tra natura e memoria, restituendo alla stagione la sua forma più autentica: un tempo da vivere insieme, tra boschi dorati, sapori di montagna e incontri che raccontano identità e appartenenza.

Un’edizione che ha saputo intrecciare turismo, cultura e comunità, lasciando un segno profondo nel cuore dell’Altopiano dei Sette Comuni.

Il festival è stato è promosso e sostenuto dal Comune di Roana che ne cura anche la comunicazione. L’organizzazione tecnica e artistica è in capo alle Associazioni Pro Loco delle frazioni.

Per informazioni e programma

IAT Roana

Tel. 0424 694361

chalet@comune.roana.vi.it

www.comune.roana.vi.it