Rigeneriamo Vicenza: l’annuncio sulla Bretella profuma di elezioni

Riceviamo e pubblichiamo una nota di Andrea Maroso di Rigeneriamo Vicenza sull’annuncio della fine dei lavori per la Bretella a fine maggio.

“È arrivato l’ennesimo annuncio sulla fine dei lavori della bretella ovest -scrive- speriamo che non sia l’ennesimo di una collezione che da cinque anni interessa non solo la città ma tutta l’area a ovest del capoluogo. Ormai andare da Caldogno ad Altavilla è diventato un terno al lotto, con lavoratori e pendolari che preferiscono infilarsi in autostrada A31 a Dueville o Lisiera per utilizzarla come tangenziale e saltare quello che prima era il nodo dell’Albera e adesso si è allargato al “cappio” Albera Emisfero. La soddisfazione espressa dal Sindaco fa emergere tutta la distanza che c’è attualmente tra il palazzo e la vita quotidiana dei cittadini, imbottigliati da via Granatieri di Sardegna o da via dell’Industria e senza la possibilità di alternative, dato che strada del Biron è stata chiusa l’anno scorso. La gestione degli appalti resta uno dei punti più dolenti di questa amministrazione, ridotta a elemosinare un aiuto da parte del Prefetto per farsi sentire a Roma (nonostante tutte le amicizie e contatti vantati negli anni): l’affidamento dei parcheggi alla nuova società di gestione ha creato disservizi incredibili, la vicenda dell’ex Centrale del Latte e del Parco della Pace sono cantieri lungi dal vedere la luce della fine lavori. Questo annuncio profuma di elezioni. Mancando ancora il 30% dell’opera, vedremo come riusciranno a fare in tre mesi quello che non sono riusciti a ottenere in cinque anni. Per quanto ci riguarda, la fine del cantiere sarà solo al completamento delle opere di mitigazione, previsto dopo il 31 maggio, assolutamente necessarie per considerare l’opera finita visto l’impatto su chi ci abita attorno. E se la promessa vigilanza sulle opere di mitigazione è la medesima che abbiamo visto sull’opera principale, faremo prima a stralciarle dal contratto e arrangiarci!