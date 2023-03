Presunte molestie in Regione Veneto – Milena Cecchetto accusa Joe Formaggio di aver “superato ogni limite”

«Quello che è successo è inqualificabile ed inaccettabile». Sarebbero queste le parole riportate alla stampa dalla consigliera regionale leghista Milena Cecchetto, che avrebbe così denunciato un episodio di molestie subito da un altro consigliere, Joe Formaggio di Fratelli d’Italia.

Come riporta il Gazzettino, la presunta molestia sarebbe avvenuta intorno alle 16:30 di ieri, dopo l’interruzione di una seduta a Palazzo Ferro-Fini, nell’anti-aula, ovvero la sala dove ci sono il guardaroba, oltre a due divani di pelle rossa, in uno dei quali sarebbe andata a sedersi Milena Cecchetto, consigliera della Lega ed ex sindaco di Montecchio Maggiore. Successivamente, nell’ordine, sarebbero entrati il segretario generale Roberto Valente e Joe Formaggio, ex sindaco di Albettone, di FdI.

Secondo la versione di Cecchetto, una volta seduta sul divano si sarebbe vista piombare addosso Joe Formaggio, conoscente della stessa, mentre l’ex sindaco di Albettone avrebbe derubricato la presunta pacca sul sedere a “una spintarella giocosa” e quello che le voci di corridoio avrebbero riportato come un bacio sul collo a “una semplice saluto sulla guancia”.

Nel frattempo il presidente del consiglio regionale Roberto Ciambetti avrebbe chiamato a rapporto i due capigruppo, Alberto Villanova della Lega e Enoch Soranzo di FdI, con quest’ultimo che si sarebbe scusato per il collega. Dopo che della vicenda è stato informato il governatore Luca Zaia nella maggioranza la tensione sarebbe massima.