Formaggio reintegrato in Fratelli d’Italia: sulle molestie a Cecchetto non sono stati trovati riscontri e prove

Con una breve nota del coordinatore regionale di Fratelli D’Italia, Luca De Caro, il consigliere regionale Joe Formaggio viene reintegrato a pieno titolo nel partito dopo la sospensione in seguito al caso delle presunte molestie nei confronti della consigliera leghista Milena Cecchetto.

Ecco cosa dice la nota:

“A seguito della Sentenza n. 7/2023 relativa al Proc. n. 3/2023/D – ricorso di disciplina nei confronti

dell’iscritto Joe Formaggio – ove la Commissione Nazionale di Disciplina e Garanzia di Fratelli d’Italia

ha disposto l’archiviazione del procedimento in quanto la vicenda in esame non ha trovato riscontri

e in mancanza di elementi di prova sull’accaduto, sono con la presente a comunicare che a far data

31 luglio 2023 è disposta con effetto immediato la cessazione di ogni misura cautelare”.

Milena Cecchetto aveva pubblicamente lamentato contatti sgraditi da parte del consigliere di Fratelli d’Italia, il quale si era difeso con una nota stampa: “Mi scuso con la collega Milena Cecchetto se c’è stata qualche incomprensione verbale o gesto male interpretato, e respingo categoricamente ogni accusa di molestia fisica riportata dalla stampa. Spero di incontrare al più presto l’amica Cecchetto in modo da sgonfiare definitivamente questa assurda vicenda”