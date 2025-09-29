Recoaro – Cercatore di funghi cade per 30 metri: è grave

Recoaro Terme (VI), 29 settembre 2025 – Sono gravi le condizioni di un 83enne di Recoaro Terme che questa mattina è precipitato per una trentina di metri in una ripida scarpata, nei boschi in prossimità di Malga Ravo.

L’uomo, che si trovava da solo al momento dell’incidente, è riuscito a contattare alcuni amici, i quali hanno subito lanciato l’allarme al 118. Verso le 11.45 è stato quindi attivato il Soccorso alpino di Recoaro-Valdagno: otto i soccorritori mobilitati, uno dei quali ha raggiunto rapidamente l’infortunato insieme agli amici del fungaiolo.

Gli altri operatori, giunti poco dopo con l’attrezzatura, hanno predisposto una corda fissa per consentire al personale sanitario dell’ambulanza di calarsi in sicurezza nel punto dell’incidente, situato a circa cinque minuti dalla strada. Le condizioni dell’uomo sono apparse subito gravi per il sospetto politrauma riportato nella caduta.

Nel frattempo, l’elicottero di Verona emergenza ha sbarcato nelle vicinanze l’équipe medica e un tecnico di elisoccorso. Dopo le prime cure sul posto, l’anziano è stato imbarellato e recuperato con manovre di corda tra la fitta vegetazione, quindi portato in un’area aperta e issato a bordo con il verricello. Successivamente è stato trasportato d’urgenza all’ospedale di Vicenza.