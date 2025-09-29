CRONACAOVEST VICENTINOPROVINCIA Vicenza
29 Settembre 2025 - 16.24

Recoaro – Cercatore di funghi cade per 30 metri: è grave

REDAZIONE
ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO: CLICCA QUI

Recoaro Terme (VI), 29 settembre 2025 – Sono gravi le condizioni di un 83enne di Recoaro Terme che questa mattina è precipitato per una trentina di metri in una ripida scarpata, nei boschi in prossimità di Malga Ravo.

L’uomo, che si trovava da solo al momento dell’incidente, è riuscito a contattare alcuni amici, i quali hanno subito lanciato l’allarme al 118. Verso le 11.45 è stato quindi attivato il Soccorso alpino di Recoaro-Valdagno: otto i soccorritori mobilitati, uno dei quali ha raggiunto rapidamente l’infortunato insieme agli amici del fungaiolo.

Gli altri operatori, giunti poco dopo con l’attrezzatura, hanno predisposto una corda fissa per consentire al personale sanitario dell’ambulanza di calarsi in sicurezza nel punto dell’incidente, situato a circa cinque minuti dalla strada. Le condizioni dell’uomo sono apparse subito gravi per il sospetto politrauma riportato nella caduta.

Nel frattempo, l’elicottero di Verona emergenza ha sbarcato nelle vicinanze l’équipe medica e un tecnico di elisoccorso. Dopo le prime cure sul posto, l’anziano è stato imbarellato e recuperato con manovre di corda tra la fitta vegetazione, quindi portato in un’area aperta e issato a bordo con il verricello. Successivamente è stato trasportato d’urgenza all’ospedale di Vicenza.

Leggi anche

IN PRIMO PIANO

In evidenza

Potrebbe interessarti anche:

IL GRAFFIO

News Aziende

CINEMA - SERIE TV

METEO

Erotico Vicentino

Recoaro - Cercatore di funghi cade per 30 metri: è grave | TViWeb Recoaro - Cercatore di funghi cade per 30 metri: è grave | TViWeb

Testata Street Tg Autorizzazione: Tribunale Di Vicenza N. 1286 Del 24 Aprile 2013

Luca Faietti Direttore Fondatore ed Editoriale - Arrigo Abalti Fondatore - Direttore Commerciale e Sviluppo - Paolo Usinabia Direttore Responsabile

Copyright © 2025 Tviweb. All Rights Reserved | Tviweb S.R.L. P.Iva E C.F. 03816530244 - Sede Legale: Brendola - Via Monte Grappa, 10

Concessionaria pubblicità Rasotto Sas

Credits - Privacy Policy