20 Ottobre 2025 - 10.02

Recoaro, auto sfonda il parapetto e precipita sul greto del torrente Agno: morto il conducente

Recoaro (VI), 20 ottobre 2025 – Tragedia all’alba a Recoaro, dove un’auto è precipitata dal ponte di via della Resistenza finendo sul greto del torrente Agno. L’incidente è avvenuto intorno alle 6:35 e per il conducente non c’è stato nulla da fare.

Sul posto sono intervenute le squadre dei Vigili del Fuoco di Schio e Vicenza, con un’autopompa, un’autoscala e sette operatori. I soccorritori, dopo aver raggiunto la vettura finita a valle, hanno purtroppo constatato il decesso del guidatore. Il corpo è stato poi recuperato utilizzando le tecniche SAF (Speleo Alpino Fluviali).

Presenti anche il personale del Suem 118 e i Carabinieri, che hanno eseguito i rilievi per ricostruire la dinamica dell’incidente e accertarne le cause.

