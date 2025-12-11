Raro intervento al San Bassiano: asportato con successo tumore orvarico di oltre 6 kg

Un caso medico eccezionale è stato trattato con successo all’Ospedale San Bassiano, dove una donna di 54 anni è stata operata d’urgenza per la rimozione di un tumore ovarico di oltre 6 kg. La paziente si era presentata al Pronto Soccorso con forti dolori addominali e un gonfiore progressivo addominale, che si era manifestato nel corso dell’ultimo mese. Dopo gli accertamenti radiologici, il medico ha deciso di intervenire tempestivamente, avviando una procedura chirurgica delicata.

L’operazione, condotta dall’équipe del dott. Roberto Rulli, Direttore dell’U.O.C. di Ostetricia e Ginecologia, ha portato all’asportazione della massa ovarica tumorale del peso di 6.140 grammi. Il dott. Rulli ha sottolineato la particolarità del caso: «Si tratta di un intervento eccezionale, reso possibile grazie alla professionalità dell’équipe e alla tempestività dell’operazione. Il tumore che abbiamo rimosso è caratterizzato dalla sua capacità di svilupparsi rapidamente, portando a masse significative in tempi brevi».

Durante l’intervento, particolare attenzione è stata prestata alla manipolazione della massa tumorale per evitare che le cellule cancerogene si disperdessero, condizione fondamentale per evitare la diffusione del tumore.

Dopo soli tre giorni, la paziente è stata dimessa in buone condizioni generali, con il consiglio di seguire un programma di controlli periodici. L’esame istologico dei campioni prelevati durante l’operazione ha confermato il tipo di tumore, ma i successivi approfondimenti da parte dell’équipe oncologica dell’ULSS 7 Pedemontana hanno escluso la necessità di ulteriori terapie.

