Questo weekend la StrArzignano 2025, due giorni di sport e divertimento

Un fine settimana all’insegna della corsa e dell’atletica attende la città di Arzignano con l’undicesima edizione della StrArzignano – Trofeo Autovega. Domenica 5 ottobre le strade cittadine ospiteranno la gara agonistica nazionale sui 10 km, insieme alla marcia non competitiva aperta a tutti su percorsi di 3, 7 o 12 km.

Il sindaco Alessia Bevilacqua e l’assessore all’Istruzione Lucrezia Mecenero: “Eventi come la StrArzignano rappresentano un’opportunità unica per promuovere sport e salute tra giovani e adulti, valorizzando la città e coinvolgendo la comunità in iniziative positive e inclusive”.

La manifestazione, organizzata dall’Atletica Arzignano e dall’Atletica Ovest Vicentino con il supporto del Comune, Fidal, Coni e Uisp e il patrocinio della Regione Veneto, della Provincia di Vicenza e dell’Ulss 8 Berica, prende il via sabato pomeriggio con la StraKids&GiocoAtletica, dedicata ai bambini dai 3 ai 14 anni. L’evento sarà gratuito e prevede prove di corsa, salto e lancio in Campo Marzo, con la presenza dello staff tecnico e dei giovani talenti locali Davide Giambellini e Anita Rigodanzo. Alle 16 inizieranno i mini-percorsi, seguiti dalla tradizionale StraKids per le vie del centro, con gadget e omaggi per tutti i partecipanti.

Domenica alle 10 la partenza della gara agonistica è fissata da Piazza Marconi, con 270 runners iscritti. Tra gli uomini il favorito è l’azzurro Ahmed El Mazoury (Sicilia Running Team), primatista personale sui 10 km con 28’46”. Tra i vicentini attenzione a Stefano Furlani e ai fratelli Massimo e Alex Guerra, mentre altri nomi di rilievo sono Marco Filippi, Daniel Turco, Luca Scorzato e Marco Padoan. Al femminile spiccano Anna Zilio e Giovanna Ricotta, con la giovane Chiara Finco tra le più promettenti a livello giovanile nazionale.

In contemporanea prenderà il via la StrArzignano non competitiva – Trofeo Euroventilatori, con tre percorsi a scelta e iscrizioni aperte fino alle 9:50 in Piazza Libertà. La partecipazione è particolarmente incoraggiata tra le scuole e le associazioni sportive, con incentivi per i gruppi numerosi.

L’iniziativa si conferma un momento di sport, cultura e comunità, tra musica lungo il percorso e la possibilità di vivere due giorni di festa attiva, rivolta a tutte le età.

Nella foto: partenza della StrArzignano Trofeo Autovega 2024 (Foto Mauro Marzotto).