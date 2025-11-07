Quando Enrico Bressan adottò il riccio ‘Spuncio’, salvato da un uomo dal grande cuore (VIDEO)

Tviweb ripropone oggi un contributo video che Enrico Bressan ci aveva donato qualche anno fa. Lo pubblichiamo di nuovo, dopo la sua scomparsa, mentre centinaia di messaggi di cordoglio si moltiplicano sui social per ricordare la sua energia, la sua ironia e il suo cuore grande. Il video è in fondo all’articolo.

“In un momento di negatività, fra cattive notizie di cronaca, portiamo una bella notizia”, diceva Enrico nel video. Padre di famiglia vicentino, residente in Riviera Berica, zona Tormeno, ci raccontava la storia di Spuncio, un piccolo riccio salvato quando era cucciolo e diventato presto parte della famiglia. Accudito da Enrico, dalla moglie, dalla figlia al tempo 17enne, dal figlio al tempo 12enne e da un cagnolino Chihuahua, Spuncio viveva in una grande cuccia riscaldata in garage e rispondeva al suo nome, uscendo per mangiare o per fare festa a chi lo aveva salvato.

“Spuncio era lungo 6 centimetri – raccontava Enrico – l’ha trovato un nostro amico mentre lavorava con una ruspa, probabilmente aveva distrutto la tana. Ci ha portato il cucciolo, noi l’abbiamo portato dal veterinario e lo abbiamo salvato. La cosa più bella è che si è affezionato, fa le coccole come un cagnolino. Non avrei mai pensato che un animaletto selvatico potesse essere così. Spero che questo serva per parlare di buone notizie e per sensibilizzare le persone… qualche volta l’amore è ricambiato.”

Oggi Vicenza piange Enrico Bressan, storico dj di Radio Vicenza International e ideatore delle serate Figli delle Stelle, eventi che hanno fatto ballare generazioni e segnato la vita culturale della città. Professionista instancabile, era voce e anima di un’epoca, fondatore di progetti artistici come Figli delle Stelle® e Ritorno al Lago® / Elle Et Lùi.