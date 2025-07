Pugilato in piazza con “Boxing Night Vicenza”

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO

Appuntamento con il pugilato sabato 12 luglio, in piazza Castello, dalle 19 alle 22, con l’evento “Boxing Night Vicenza”. L’iniziativa, patrocinata dal Comune di Vicenza e organizzata dalle società sportive vicentine Asd Queensberry Boxe Vicenza, Asd Cuba Boxe e Brv 1998 Mai Domi Pugilistica Vicentina, consisterà in una serata di sport e spettacolo che animerà il centro storico.«Come Comune siamo felici di poter supportare questa bellissima iniziativa che ci permetterà di offrire ai cittadini una grande serata all’insegna dello sport e dell’intrattenimento – le parole dell’assessore allo sport e ai grandi eventi Leone Zilio, che questa mattina ha presentato l’evento a Palazzo Trissino assieme ai rappresentanti delle società organizzatrici, ovvero Anna D’Amico dell’Asd Queensberry, Paola Michielin dell’Asd Cuba Boxe e Nicola Valeri della Brv 1998 Mai Domi Pugilistica Vicentina -.

La boxe è da sempre conosciuta come la “nobile arte” e siamo certi che gli atleti che si alterneranno sul ring sapranno regalare al pubblico delle belle emozioni legate a questo sport. Ringrazio le tre società vicentine che hanno reso possibile questa “Boxing Night Vicenza”, nella speranza che questa sia la prima di una lunga serie di edizioni future».

Nel ring allestito in piazza si sfideranno una ventina di pugili provenienti da Vicenza e provincia, tutti tesserati regolarmente con l’Fpi (Federazione pugilistica italiana) e suddivisi per categoria, età e peso.

I match previsti saranno dieci, di pugilato olimpico e dilettantistico, con l’inizio degli incontri fissato per le 19. La pesatura e le visite mediche sono invece previste alle 17. La durata di ogni incontro sarà di 3 round da 1 minuto e mezzo o 2 minuti ciascuno (categorie giovanili), o da 3 minuti ciascuno (élite). Le categorie coinvolte saranno quelle giovanili, dagli 11 ai 13 anni, e Youth & Senior, dai 16 anni in su.Spazio anche alla musica: ad arricchire l’evento ci sarà infatti uno spettacolo di pole dance artistica, con performance curate da professioniste del settore. L’esibizione, inserita nella pausa degli incontri di pugilato, offrirà al pubblico una componente di intrattenimento elegante e coinvolgente, perfettamente integrata nella proposta culturale della serata.

L’obiettivo dell’iniziativa è quello di favorire la collaborazione tra le società pugilistiche locali, oltre a diffondere la cultura sportiva del pugilato, rivolta a tutte le età, offrendo nel contempo un’occasione gratuita e coinvolgente per animare la città, unendo sport e spettacolo in un’unica piacevole serata.