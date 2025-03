Professioni sanitarie: tutto pronto per l’open day berico

Continua l’impegno dell’ULSS 8 Berica per raccontare le professioni sanitarie alle nuove generazioni, per far conoscere un ruolo delicato, ad alto contenuto scientifico ma anche intriso di umanità, e presentare i rispettivi percorsi di formazione.

Il 31 marzo si terrà un open day: opportunità preziosa per conoscere i corsi di Laurea in Infermieristica e Fisioterapia dell’Università di Verona, e in Ostetricia e Tecniche di Radiologia Medica afferenti all’Università di Padova. L’iniziativa è rivolta in via prioritaria agli studenti del 4° e 5° anno delle scuole superiori ma anche a quanti sono interessati a conoscere questi corsi.

«Le Professioni Sanitarie – sottolinea la dott.ssa Patrizia Simionato, Direttore Generale dell’ULSS , come l’infermiere, il fisioterapista, l’ostetrica e il tecnico di radiologia, svolgono un ruolo fondamentale nella nostra società, contribuendo in modo diretto al benessere e alla salute della popolazione. Il settore sanitario è in continua evoluzione e richiede professionisti altamente qualificati per affrontare le sfide attuali e future. Si tratta dunque di un’opportunità formativa e professionale di assoluto rilievo, che garantisce percorsi di crescita professionale che possono essere di grande soddisfazione, oltre ad una immediata possibilità di impiego. Voglio sottolineare inoltre che questo open day rientra nell’ambito di un impegno più ampio messo in atto dalla nostra Azienda per la promozione delle professioni sanitarie e dei rispettivi corsi di laurea, attraverso numerosi incontri di orientamento organizzati direttamente presso le scuole del territorio».

Negli ultimi mesi sono stati 7 gli incontri svolti, a Vicenza presso gli istituti Lampertico, Boscardin, Quadri e Lioy, a Lonigo presso l’istituto “Sartori-Rosselli”, a Valdagno presso l’Istituto Trissino e ad Arzignano presso l’Istituto Galilei, per un totale di oltre 200 studenti coinvolti delle classi IV e V.

Durante l’Open Day, gli studenti e i partecipanti avranno l’opportunità di esplorare i vari corsi di studio attraverso lezioni interattive, laboratori pratici e workshop, scoprendo così le competenze richieste e le opportunità professionali che queste lauree offrono. Gli studenti potranno interagire con docenti, tutor universitari e studenti attuali, avendo così la possibilità di vivere una giornata autentica e coinvolgente all’interno dell’Università.

Con questo format, l’open day si propone di stimolare l’interesse degli studenti verso le professioni sanitarie, evidenziando la loro importanza per la salute pubblica e per l’assistenza ai pazienti, e in generale favorire una scelta consapevole: aiutare gli studenti delle scuole superiori a comprendere se il percorso di studi potrebbe essere in linea con le loro aspettative e aspirazioni professionali.

Allo stesso tempo, l’open day consentirà anche di conoscere le possibili evoluzioni in termini di sviluppo di competenze e di carriera. Un tema questo che ha registrato importanti novità negli ultimi anni e che vede una particolare attenzione proprio da parte dell’ULSS 8 Berica, come spiega il dott. Fabio Vicariotto, responsabile della Direzione Professioni Sanitarie dell’Azienda socio-sanitaria vicentina: «Le possibilità di sviluppo di carriera oggi sono ampie per le professioni sanitarie e riguardano sostanzialmente due ambiti. Il primo è quello organizzativo, dunque la possibilità di svolgere il ruolo di coordinatore di reparto, coordinatore di dipartimento o dirigente delle professioni sanitarie infermieristiche/ostetriche o tecniche o riabilitative o della prevenzione. Il secondo ambito di sviluppo di carriera riguarda invece l’assunzione di ruoli specialistici, tipicamente a seguito di un master post laurea oppure, e questa è una novità recente introdotta proprio dalla nostra Azienda, facendo valere anche l’esperienza professionale acquisita. Rientrano in questo ambito, ad esempio, le figure di Infermiere specialista in accessi vascolari, Infermiere Case Manager, Infermiere di Famiglia o Comunità, Ostetrica referente della gravidanza a basso rischio, Tecnico di radiologia specialista in angiografia vascolare, Tecnico di laboratorio specialista in tecniche di citopatologia diagnostica e Infermieri specialisti in cure palliative».

Attualmente sono 415 gli studenti iscritti ai quattro corsi di laurea attivi nel Polo Universitario delle professioni sanitarie di Vicenza: 236 per il corso di laurea in Infermieristica, 75 per il corso di laurea in Fisioterapia, 55 per il corso di laurea in Tecnico Sanitario di Radiologia e 50 per il corso di laurea di Ostetricia. Vicenza sta mantenendo un numero di iscrizioni ai propri corsi di laurea delle professioni sanitarie in linea col trend regionale e nazionale.

L’open day si svolgerà il 31 marzo dalle 8.30 alle 12.30, presso il polo universitario delle professioni sanitarie, a Monte Berico. La partecipazione è gratuita, fino ad esaurimento dei 150 posti disponibili, con iscrizione obbligatoria entro il 21 marzo.

Per informazioni: tel. 0444-754302 email: segreteria.laureainf@aulss8.veneto.it