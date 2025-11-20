Primi fiocchi di neve sull’Altopiano di Asiago: nevischio nei centri, accumuli in quota

L’Altopiano di Asiago e i Sette Comuni accolgono i primi segnali dell’inverno con i primi fiocchi di neve. Nei centri abitati, tra Asiago e Gallio, si segnala ancora un leggero nevischio, sufficiente però a creare un’atmosfera invernale sui vicoli e nelle piazze principali.

In quota, invece, la situazione cambia rapidamente: sulle piste da sci e nei pressi dei rifugi di Campomulo, Monte Corno e Campolingo la neve è già consistente, aprendo le condizioni ideali per le prime escursioni e gli allenamenti sugli sci.

La neve ha interessato anche le località limitrofe, come Folgaria, dove gli accumuli iniziano a rendere percorribili le piste e i sentieri montani. Gli appassionati degli sport invernali possono quindi iniziare a programmare le prime uscite, mentre i centri abitati dell’Altopiano mantengono ancora il fascino delicato di un neve leggera e intermittente.

Le previsioni meteorologiche indicano possibili nuove nevicate nei prossimi giorni, con accumuli in aumento in quota e possibili fiocchi anche nei borghi più bassi.