17 Novembre 2025 - 17.20

Prima neve sull’Altopiano di Asiago: bianco sui rifugi e sulle piste più alte

REDAZIONE
L’Altopiano di Asiago ha salutato l’inizio dell’inverno con la prima neve della stagione. Mentre il centro di Asiago e le aree più basse dell’altopiano hanno visto cadere soprattutto pioggia, la situazione è cambiata rapidamente nei punti più elevati.

Imbiancati il Rifugio Valmaron (1.605 m, nella foto da webcam di Asiago.it), le piste di Kaberlaba (1.520 m) e il Rifugio Campolongo (1.600 m), che si sono presentati sotto un candido manto nevoso, mentre il Centro Fondo Enego Marcesina (1.340 m) è stato anch’esso ricoperto di neve.

Il fenomeno, tipico dei primi freddi autunnali in quota, regala un paesaggio invernale già pronto per gli appassionati di escursioni e sport sulla neve, pur lasciando le zone più basse ancora in attesa di un vero e proprio inverno bianco.

Gli operatori turistici dell’Altopiano si preparano così ad accogliere i primi visitatori e a programmare le attività invernali, tra passeggiate sulla neve fresca e sci di fondo, approfittando di questo anticipo della stagione.

