Possamai: la politica ha dimenticato gli eroi della sanità

Possamai al presidio in Pronto Soccorso: “La politica ha dimenticato gli eroi della sanità”



“Abbiamo dimenticato troppo in fretta l’enorme debito di gratitudine che abbiamo maturato nella pandemia verso gli eroi della Sanità: medici, infermieri, operatori. Lo vediamo in tante cose: la mancanza di rispetto che diventa persino pretesa, aggressione, violenza cieca come in questo e in troppi altri casi; ma anche nella costante riduzione degli investimenti sulla sanità pubblica, a tutti i livelli, in un modo preoccupante e miope. Invece dovremmo, come politica e come collettività, coltivare la centralità di queste professioni: non spingerle alla fuga verso soluzioni di vita più tranquille”. Lo ha detto il candidato sindaco Giacomo Possamai, intervenendo al presidio di solidarietà stamani al Pronto Soccorso, dopo la grave aggressione di ieri ai danni di una dottoressa in servizio.

“Serve alzare la guardia, potenziando le tutele nei confronti del personale sanitario che opera quotidianamente nei reparti. Quanto è accaduto ieri a Vicenza è inammissibile e si tratta dell’ennesima vicenda di questo genere. Alla dottoressa rimasta vittima dell’aggressione di quest’oggi va tutta la mia solidarietà e vicinanza”, conclude Possamai.