Point de vue sur Vicenza…

Presentation d’une cronique sur Tviweb.it de Sarah Legato… venue de France (sotto: l’articolo in francese e in italiano)

Je ne vous emmènerai pas faire une visite touristique, mais ça pourrait bien y ressembler d’un point de vue sociétal et politique.

Allons donc à la découverte d’une des plus belles villes du Veneto, avec sa richesse économique et industrielle et ses créations du grand architecte Andrea Palladio. Où il ne faut surtout pas manquer le fameux « teatro Olimpico », et la possibilité d y voir des spectacles.

Quel plaisir sa gastronomie, ses petits moments d’être ensemble, toute une institution : Le café du matin au comptoir accompagné de brefs échanges, par exemple les bonnes nouvelles, comme la victoire de l’équipe de foot de Vicenza depuis l’arrivée de son nouvel entraineur Francesco Modesto. Ou les mauvaises comme l’élimination de l’équipe d’Italie au championnat du monde et cela pour la deuxième fois, quelle douleur! Pour se consoler, ils auront au moins gagnés symboliquement « le brassard vert contre le réchauffement climatique ».

Et si on tend l’oreille, les problèmes récurrents: le travail, les catastrophes naturelles dues aux changements climatiques, la santé avec le covid et les futurs virus qui pointent leur bout de leur nez.

Puis la guerre en ukrainienne et tous les problèmes qui en découlent.

Mais aussi et surtout la politique, avec un gouvernement fraichement élu d’extrême droite, le 25 septembre 2022. A sa tête une femme : Giorgia Meloni. Répondra-t-elle aux attentes de la population grâce à ces nouvelles mesures et aux contraintes internationales?

Quels choix de relance post covid sera celui de Vicenza après la fermeture de plus de 300 commerces, de bâtiments à l’abandon, d’une culture mise de côté? Peut-être un renouveau et un réveil?

Socialement, on retrouve les mêmes problématiques qu’en Europe, une population vieillissante, une jeunesse souvent inquiète de son avenir, des problèmes de gestion de santé, l’intégration des étrangers, les difficultés d’accès à l’emploi par la formation en fonction de la demande du territoire et d’un possible retour à la violence.

Dès mon arrivée à Vicenza, j’ai eu un sentiment de changement sociétal, des associations mobilisées qui revendiquent pacifiquement et bénévolement le droit des femmes en luttant contre les violences qui leur sont faites. Et une population répondant présente le 19 novembre sur la piazza dei Signori (LINK ) recouverte d un tapis géant multicolore de carrés de laine, stupéfiant! Leurs ventes ont permis une récolte de fond de 50 mille euros.

Des groupes de retraités qui rénovent des terrains Sports de quartier (LINK) à l‘abandon dans l’espoir de voir la jeunesse reprendre le flambeau.

Les arts et leurs approches à visée écologique.

Des petits spectacles de rue qui remettent du baume au cœur.

Si nous passons à l’environnement, aussi contradictoire que cela parait dans cette ville industrialisée, le recyclage des déchets urbains est roi et il est un des meilleurs d’Europe, avec un pourcentage d environ 80%.

Culturellement, la commune vise à promouvoir dans les lieux publiques tels que les bibliothèques, des rencontres culturelles accessibles à tous.

Enfin, parmi toutes ces belles surprises, ce fut celle d’une foule de gens faisant la queue pour faire des soldes mais pas n’importe où ! Devant une librairie ! Que ferions-nous sans la connaissance ?

Vicenza ne manque pas de créativité, d’ouverture et de richesses culturelles, elle trouvera sans aucun doute de nouveaux outils qui donnèrent vie au Palladio il y a 500 ans.

VINCENZA A MODO MIO

Non vi porterò a fare un giro turistico, ma piuttosto vi offrirò un punto di vista sociale e politico della città.

Andiamo dunque alla scoperta di una delle più belle città del Rinascimento italiano, frutto della ricchezza economica e industriale e delle creazioni del grande architetto Andrea Palladio. Dove non si deve perdere il magnifico teatro Olimpico e la possibilità di vedere delle rappresentazioni.

Che piacere la sua gastronomia, lo stare insieme, tutto è un’istituzione: il caffè del mattino al bancone accompagnato da brevi scambi di chiacchiere, ad esempio le buone notizie, come la vittoria della squadra di calcio di Vicenza dall’arrivo del suo nuovo allenatore Francesco Modesto. O brutte come la non qualificazione della squadra italiana al campionato del mondo di calcio (e questo per la seconda volta), che dolore! Per consolarsi, gli Italiani e soprattutto i Veneti hanno almeno simbolicamente vinto «il bracciale verde contro il riscaldamento climatico» (vedi in seguito).

E se si tende l’orecchio, i problemi ricorrenti: il lavoro, i disastri naturali dovuti ai cambiamenti climatici, la salute con il covid e i futuri virus che spuntano.

Poi la guerra in Ucraina e tutti i problemi che ne derivano.

Ma anche e soprattutto la politica, con un governo appena eletto di estrema destra, il 25 settembre 2022. Alla sua testa c’è una donna: Giorgia Meloni. Soddisferà le aspettative della popolazione con queste nuove misure e con i vincoli internazionali?

Quale scelta di rilancio post covid sarà quella di Vicenza dopo la chiusura di oltre 300 negozi, edifici abbandonati, una cultura messa da parte? Forse un rinnovo e un risveglio?

Socialmente, troviamo le stesse problematiche che ci sono in Europa: una popolazione che invecchia, una gioventù spesso preoccupata del suo futuro, i problemi di gestione della salute, l’integrazione degli stranieri, difficoltà di accesso all’occupazione attraverso la formazione in funzione della domanda del territorio o un possibile ritorno alla violenza.

Fin dal mio arrivo a Vicenza ho avuto un sentimento di cambiamento sociale, associazioni mobilitate che rivendicano pacificamente e volontariamente i diritti delle donne lottando contro la violenza che viene loro inflitta… e una popolazione che risponde in presenza il 19 novembre 2022 in piazza dei Signori (LINK) coperta da un tappeto gigante di lana multicolor.

Stupefacenti! Le lore vendite hanno permesso una raccolta di 50 mila euro per la causa.

Gruppi di pensionati che ristrutturano campi sportivi (LINK) di quartiere abbandonati nella speranza che i giovani riprendano il testimone.

Le arti e i loro approcci ecologici.

Piccoli spettacoli di strada che rimettono balsamo al cuore.

Se passiamo all’ambiente, per quanto contraddittorio possa sembrare in questa città industrializzata, il riciclo dei rifiuti urbani è uno dei migliori d’Europa, con una percentuale di circa 80%.

Culturalmente, il Comune mira a promuovere nei luoghi pubblici come le biblioteche, incontri culturali accessibili a tutti.

Infine, tra tutte queste belle sorprese, è stata quella di una folla di persone in fila per fare saldi ma non ovunque! Fuori da una libreria! Cosa faremmo senza la conoscenza?

Vicenza non manca di creatività, apertura e ricchezza culturale, troverà senza dubbio nuovi strumenti che diedero vita al Palladio 500 anni fa.