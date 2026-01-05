Perde il sentiero sul Grappa e resta sospeso sopra un salto di roccia: 21enne salvato nella notte

Momenti di grande apprensione ieri sera sul Monte Grappa, nel territorio di Romano d’Ezzelino. Un escursionista di 21 anni, residente ad Albignasego, mentre stava scendendo lungo il sentiero numero 180 ha perso l’orientamento, finendo fuori traccia su un ripido versante erboso che sovrasta le pareti della palestra di roccia della Valle di Santa Felicita.

Resosi conto di non riuscire più a muoversi in sicurezza, il giovane ha contattato alcuni amici, che hanno subito allertato il 112. Intorno alle 19.30, individuato il punto in cui si trovava grazie alla luce della sua pila, i Vigili del fuoco hanno richiesto l’intervento del Soccorso alpino della Pedemontana del Grappa.

Cinque soccorritori hanno raggiunto l’area con i mezzi, per poi proseguire a piedi. L’avvicinamento non è stato semplice: il ragazzo si trovava a poca distanza da un salto di roccia di diverse decine di metri. Più a valle era pronta anche una squadra sanitaria, nel caso fosse stato necessario un intervento medico.

Una volta raggiunto, i soccorritori hanno verificato che il 21enne fosse in buone condizioni, seppur infreddolito e affaticato. Dopo averlo messo in sicurezza, è iniziata la lenta discesa verso valle, che ha richiesto anche l’allestimento di una calata di circa cento metri su un tratto verticale.

Le operazioni si sono concluse intorno all’una di notte. Il giovane, accompagnato a valle, ha poi fatto rientro a casa autonomamente.