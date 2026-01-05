CRONACAVICENZA e PROVINCIA
5 Gennaio 2026 - 11.17

Perde il sentiero sul Grappa e resta sospeso sopra un salto di roccia: 21enne salvato nella notte

REDAZIONE
ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO: CLICCA QUI

Momenti di grande apprensione ieri sera sul Monte Grappa, nel territorio di Romano d’Ezzelino. Un escursionista di 21 anni, residente ad Albignasego, mentre stava scendendo lungo il sentiero numero 180 ha perso l’orientamento, finendo fuori traccia su un ripido versante erboso che sovrasta le pareti della palestra di roccia della Valle di Santa Felicita.

Resosi conto di non riuscire più a muoversi in sicurezza, il giovane ha contattato alcuni amici, che hanno subito allertato il 112. Intorno alle 19.30, individuato il punto in cui si trovava grazie alla luce della sua pila, i Vigili del fuoco hanno richiesto l’intervento del Soccorso alpino della Pedemontana del Grappa.

Cinque soccorritori hanno raggiunto l’area con i mezzi, per poi proseguire a piedi. L’avvicinamento non è stato semplice: il ragazzo si trovava a poca distanza da un salto di roccia di diverse decine di metri. Più a valle era pronta anche una squadra sanitaria, nel caso fosse stato necessario un intervento medico.

Una volta raggiunto, i soccorritori hanno verificato che il 21enne fosse in buone condizioni, seppur infreddolito e affaticato. Dopo averlo messo in sicurezza, è iniziata la lenta discesa verso valle, che ha richiesto anche l’allestimento di una calata di circa cento metri su un tratto verticale.

Le operazioni si sono concluse intorno all’una di notte. Il giovane, accompagnato a valle, ha poi fatto rientro a casa autonomamente.

Leggi anche

IN PRIMO PIANO

In evidenza

Potrebbe interessarti anche:

IL GRAFFIO

News Aziende

CINEMA - SERIE TV

METEO

Erotico Vicentino

Perde il sentiero sul Grappa e resta sospeso sopra un salto di roccia: 21enne salvato nella notte | TViWeb Perde il sentiero sul Grappa e resta sospeso sopra un salto di roccia: 21enne salvato nella notte | TViWeb

Testata Street Tg Autorizzazione: Tribunale Di Vicenza N. 1286 Del 24 Aprile 2013

Luca Faietti Direttore Fondatore ed Editoriale - Arrigo Abalti Fondatore - Direttore Commerciale e Sviluppo - Paolo Usinabia Direttore Responsabile

Copyright © 2026 Tviweb. All Rights Reserved | Tviweb S.R.L. P.Iva E C.F. 03816530244 - Sede Legale: Brendola - Via Monte Grappa, 10

Concessionaria pubblicità Rasotto Sas

Credits - Privacy Policy