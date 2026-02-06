Perché il mio cane non sopporta certe persone?

Molti proprietari di cani si sono trovati a dire: “Non so perché, ma il mio cane non lo sopporta”. Secondo studi scientifici, questa frase non è affatto casuale: l’olfatto del cane gioca un ruolo fondamentale nel determinare il suo comportamento verso le persone, spiegando perché alcuni individui vengono respinti mentre altri vengono amati.

I cani possiedono fino a 300 milioni di recettori olfattivi, contro i cinque-sei milioni degli esseri umani, e questo permette loro di percepire odori con intensità straordinaria. Quando un cane è attratto da qualcuno, le motivazioni possono essere molteplici: l’odore gradevole di cibo o di altri elementi sulla persona, la fiducia ispirata dall’individuo, o semplicemente il ricordo positivo di chi ha premiato il cane o gli ha lanciato una pallina. Uno studio del 2017 dell’Università di Kyoto ha confermato che i cani tendono a essere più amichevoli verso chi ha aiutato il loro padrone e meno verso chi ha lasciato il proprietario nei guai.

Il contrario è altrettanto vero: un cane può respingere o reagire con aggressività verso una persona che si è comportata in modo sgradevole con lui o con il suo padrone. Il bulbo olfattivo del cane occupa circa il 10% del cervello e immagazzina tutte le informazioni raccolte dai recettori, creando una memoria olfattiva che influenza i comportamenti futuri.

Inoltre, i cani percepiscono le emozioni umane attraverso segnali chimici e comportamentali. Paura, stress o eccitazione rilasciano molecole come l’adrenalina, che i cani interpretano e associano a valutazioni morali delle persone. Anche il tono di voce e i gesti umani contribuiscono a far comprendere al cane se una persona è percepita come amica o minacciosa, e da questo possono derivare comportamenti di avvicinamento o di aggressività.

In sintesi, se il tuo cane non sopporta qualcuno, non si tratta di un capriccio: è il suo olfatto, la memoria e la percezione delle emozioni a guidare le sue reazioni. Comprendere questi meccanismi aiuta a interpretare meglio il comportamento dei nostri amici a quattro zampe e a costruire relazioni più armoniose con loro.