Paura in autostrada Valdastico: carico di un camion a fuoco

Alle 9:30, i vigili del fuoco sono intervenuti presso l’area di servizio Postumia Sud nel territorio di Bolzano Vicentino, lungo l’A31 in direzione Vicenza per l’incendio del carico di un semirimorchio di un camion, carico di materiale triturato di elettrodomestici dismessi. L’autista dopo la segnalazione di alcuni automobilisti ha notato il fumo provenire dal cassone, trovandosi in prossimità dell’area di servizio è entrato, si è fermato in una zona sicura, riuscendo anche a staccare la motrice. I pompieri arrivati da Vicenza con un’autopompa, un’autobotte e 7 operatori, hanno utilizzato la schiuma per soffocare e spegnere l’incendio covante del carico. Successivamente è stato fatto arrivare sul posto un altro camion e il materiale è stato trasbordato sull’altro mezzo. Le cause delle fiamme sono al vaglio delle squadre intervenute. Sul posto il personale ausiliario di autostrada e la polstrada. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate a mezzogiorno circa.