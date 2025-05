Paura a Trissino: camion perde un rullo compressore in rotatoria

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO

TRISSINO (VI) – Paura a Trissino nel pomeriggio di venerdì 2 maggio, quando un camion ha perso il proprio carico mentre affrontava la rotatoria di via Stazione. Erano da poco passate le 16:00 quando il mezzo pesante ha lasciato cadere un rullo compressore, che si è rovesciato finendo in posizione verticale e in equilibrio precario, creando momenti di forte tensione tra gli automobilisti presenti.

Fortunatamente, nessun veicolo in transito è rimasto coinvolto nell’incidente. Sul posto sono intervenuti rapidamente i vigili del fuoco di Arzignano, che hanno provveduto a mettere in sicurezza l’area in attesa delle operazioni di recupero del pesante macchinario.

Le cause della perdita del carico sono al vaglio delle autorità competenti. Non si registrano feriti.