Paura a Dueville: sedicenne scompare da casa, ritrovato dopo due ore di ricerche

Paura nel tardo pomeriggio di oggi, 3 luglio, a Dueville, nella zona di Passo di Riva, dove un ragazzo di 16 anni si è allontanato da casa, facendo scattare le ricerche da parte dei vigili del fuoco.

L’allarme è scattato poco prima delle 19 su attivazione della prefettura di Vicenza. Sul posto sono intervenute le squadre dei vigili del fuoco di Vicenza e Bassano del Grappa, supportate dall’elicottero Drago del reparto volo di Venezia, dal nucleo SAPR (droni) e dalle unità cinofile.

La prima fase delle ricerche si è concentrata nei pressi del torrente Astico, ma è stata una segnalazione giunta alla sala operativa del 115 da parte di alcuni passanti a indirizzare correttamente le squadre. Il ragazzo è stato infatti avvistato in via Astico Lupia. Immediatamente le ricerche si sono spostate nell’area indicata, dove, con l’ausilio anche dei carabinieri, il giovane è stato ritrovato poco distante in buone condizioni.

L’intervento si è concluso positivamente poco prima delle 21.