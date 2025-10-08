Parapendista polacca recuperata da un albero nel Vicentino

Una pilota di parapendio di nazionalità polacca è precipitata oggi pomeriggio nei boschi sopra l’abitato di Solagna (Vicenza). La donna è risultata illesa, ma è rimasta sospesa a circa dieci metri di altezza con la vela del suo mezzo incastrata tra i rami di un albero.

È stata lei stessa a lanciare l’allarme. Attorno alle 14:30, è stato prontamente attivato il Soccorso alpino della Pedemontana del Grappa, che ha messo a disposizione una squadra per eventuale supporto all’elicottero di Treviso Emergenza.

Giunta sulle coordinate, in una zona non distante dal sentiero numero 948, l’eliambulanza ha verricellato il tecnico di elisoccorso. Il soccorritore ha raggiunto la quarantenne, l’ha calata a terra in sicurezza e successivamente l’ha issata a bordo per trasportarla a valle.

Sono stati allertati anche i Vigili del fuoco e l’ambulanza del Suem di Bassano. L’intervento si è concluso con il recupero della donna in buone condizioni di salute.