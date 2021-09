Padova, diciottenne scomparso da sabato notte

«Ciao ragazzi, non me ne vogliate. Non so se mi rivedrete ancora, vi voglio bene per sempre». Questo l’ultimo messaggio mandato da Henry Amadosun, di Cadoneghe, ai suoi amici, nella chat di gruppo collettiva di Whatsapp, prima di sparire. Il diciottenne, nato a Cadoneghe da genitori nigeriani, residente in via Garibaldi assieme alla madre e a due fratelli (il padre lavora in Germania) è scomparso la notte di sabato e ancora non si sa dove sia finito.

Il ragazzo era uscito in bicicletta per raggiungere gli amici alla sagra di Mejaniga. Nelle ricerche sono impegnati pompieri, sommozzatori, carabinieri e volontari della protezione civile. In paese sono tutti preoccupati della scomparsa del ragazzo, che è sempre stato una persona socievole e disponibile: non si spiegano le ragioni di questa sparizione.