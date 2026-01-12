Ovest Vicentino – In arrivo il collare anti-aggressione per medici e operatori a domicilio

L’ULSS 8 Berica ha introdotto un dispositivo di chiamata di emergenza per gli operatori

dell’Assistenza Domiciliare Integrata dell’Ovest Vicentino e alcuni medici della Continuità Assistenziale.

Il sistema sarà prossimamente esteso anche agli operatori del Distretto Est

Continua l’impegno dell’ULSS 8 Berica per la tutela degli operatori sanitari, con riguardo anche a quanti svolgono la propria attività nei servizi del territorio. In questa prospettiva l’Azienda ha dotato in via sperimentale gli operatori dell’Assistenza Domiciliare Integrata (ADI) nell’Ovest Vicentino di un innovativo dispositivo che consente ai sanitari, in caso di necessità, di chiedere aiuto con immediatezza.

Il sistema – denominato May Day GPS – prevede un collare con un pulsante, attraverso il quale è possibile chiedere aiuto direttamente alla centrale di un servizio di vigilanza privata, che se vicino all’operatore può verificare direttamente con il proprio personale la situazione, oppure richiedere l’intervento delle Forze dell’Ordine. Inoltre il microfono e l’altoparlante consentono di spiegare la natura dell’emergenza.

Lo stesso dispositivo è già stato fornito in dotazione anche ai medici della Continuità Assistenziale nelle sedi di Valdagno e Sandrigo.

«Il fenomeno del rischio aggressioni – commenta il direttore Generale dell’ULSS 8 Berica Patrizia Simionato – non riguarda solo gli ospedali, ma è presente anche nei servizi territoriali. Questo è forse un aspetto meno noto, ma per la nostra Azienda è fondamentale che tutto il nostro personale si senta al sicuro nello svolgimento delle proprie mansioni, incluso chi svolge la funzione essenziale di assistere i pazienti direttamente a domicilio o di garantire la Continuità Assistenziale. L’introduzione di questo dispositivo rappresenta un elemento di rilievo, sia sul piano pratico per il miglioramento che garantisce sul piano della sicurezza, sia come testimonianza dell’attenzione e impegno dell’Azienda nei confronti degli operatori. Lo abbiamo introdotto in via sperimentale nel territorio dell’Ovest Vicentino, ma i primi riscontri positivi già ci consentono di affermare che presto sarà esteso anche agli operatori del Distretto Est».