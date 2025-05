Ovest Vicentino: i motociclisti consegnano i farmaci ai pazienti fragili

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO

Da qualche giorno nell’Ovest Vicentino un gruppo di motociclisti è impegnato in una missione davvero speciale: la consegna a domicilio, ai pazienti neurologici fragili, dei farmaci di cui hanno necessità.

L’iniziativa è il risultato di una convenzione recentemente sottoscritta dall’ULSS 8 Berica con l’associazione “Feliciangeli in Moto O.D.V” e riguarda la consegna di farmaci a distribuzione ospedaliera rivolta a pazienti seguiti presso gli Ambulatori della Neurologia di Arzignano-Montecchio-Valdagno e Lonigo.

Il servizio offre importanti benefici per i pazienti, come spiega la dott.ssa Michela Marcon, direttore dell’U.O.C. Neurologia dell’Ovest Vicentino: «La distribuzione in ospedale ci consente di monitorare l’effettiva adesione alla terapia, ma per alcuni utenti può essere difficile recarsi alla farmacia ospedaliera per il ritiro dei farmaci. In questo modo invece riusciamo a monitorare in modo più efficace i pazienti e allo stesso tempo superiamo le loro eventuali difficoltà di spostamento. Il servizio di consegna a domicilio viene proposto ai pazienti al momento della visita ambulatoriale di controllo e prevede in parallelo anche lo svolgimento di una televisita di controllo con cadenza periodica, secondo la tempistica opportuna per il rinnovo del piano terapeutico, così da evitare del tutto per i pazienti fragili la necessità di raggiungere l’ospedale, se non ci sono particolari variazioni nella loro condizione che richiedano un approfondimento clinico».

Sul piano pratico, il servizio è attivo su tutto il territorio dell’Ovest Vicentino e vede coinvolti circa 20 volontari dell’associazione Feliciangeli in Moto O.D.V, a ciascuno dei quali è stato assegnato un ambito territoriale di “competenza” sulla base della loro residenza.

Potenzialmente, sono circa 200 i pazienti dell’Ovest Vicentino che potranno beneficiare del servizio: «Ringrazio tutti i componenti dell’associazione Feliciangeli in Moto per la loro disponibilità- sottolinea la dott.ssa Patrizia Simionato, Direttore Generale dell’ULSS 8 Berica -. Voglio ricordare che già durante la pandemia si erano messi a disposizione per alcune attività mirate di consegna a domicilio: all’epoca si trattava di ridurre le possibilità di contagio per alcune categorie di utenti, oggi di garantire una terapia fondamentale a pazienti fragili che hanno difficoltà a recarsi in ospedale. Da questo servizio, inoltre, traggono un evidente beneficio anche i familiari, che non hanno più necessità di organizzarsi per portare in ospedale il loro caro. Il tutto garantendo un monitoraggio più efficace dell’adesione al piano terapeutico e valutando comunque i pazienti con cadenza periodica tramite la telemedicina. Per tutte queste ragioni, questa convenzione rappresenta un modello organizzativo innovativo che potrebbe trovare applicazione anche in altri contesti o per altre categorie di pazienti fragili, oltre che un’ulteriore dimostrazione della grande sensibilità e generosità della comunità dell’Ovest Vicentino».

«Siamo felici di poter essere utili – commenta Fabio Tiozzo, presidente della sezione vicentina di “Feliciangeli in Moto O.D.V” -. Siamo infatti un’associazione di volontariato presente in tutto il territorio nazionale, con circa un migliaio di iscritti, che nasce intorno alla comune passione per la moto, ma che ha come missione principale proprio quella di mettersi al servizio della comunità. Voglio sottolineare che in questa attività, che sarà svolta a titolo gratuito, saranno coinvolti circa 20 volontari residenti in tutta la provincia, dunque disponibili anche a percorrere molti chilometri per consegnare il farmaco necessario a chi ne ha bisogno, il tutto naturalmente con modalità tali da tutelare la privacy dei pazienti. E spesso per fare una consegna si crea un piccolo gruppo, che poi magari prosegue il tragitto per una gita, così l’impegno nel volontariato diventa anche un’occasione di aggregazione, che per noi è un valore fondamentale».