7 Ottobre 2025 - 12.03

Ovest Vicentino – Esce di strada con la Punto: trissinese in ospedale

REDAZIONE
Questa mattina, intorno alle 8.30, si è verificato un incidente lungo la strada provinciale 246, nel tratto di Montecchio Maggiore noto come via Canova e via Ghisa. Un uomo di 54 anni residente a Trissino, alla guida di una Fiat Punto, stava percorrendo la provinciale in direzione della rotatoria con via Ponte Poscola quando, per cause in corso di accertamento, ha perso il controllo del veicolo all’altezza dell’incrocio con via delle Anguane.

L’auto è uscita dalla carreggiata, abbattendo un cartello stradale posto a destra, e si è fermata fuori strada. Sul posto è intervenuta un’ambulanza del Suem 118, che ha trasportato il conducente al pronto soccorso dell’ospedale di Arzignano con codice di media gravità.

Era presente anche una pattuglia della Polizia Locale dei Castelli, che ha eseguito i rilievi e gestito la viabilità durante le operazioni di soccorso e di rimozione del veicolo. L’intervento si è concluso alle 10.

