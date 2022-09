OVEST VICENTINO – Bambino azzannato dal cane del nonno: è grave

Nella giornata di ieri, poco dopo le 17, a Crespadoro, un bambino è stato azzannato dal cane di suo nonno, un pastore maremmano, e versa ora in gravi condizioni, al punto che ieri è stato trasportato con l’elicottero all’ospedale San Bortolo di Vicenza.

Il cane avrebbe aggredito il bambino in una zona di pascolo in via Motto del Crà, nella frazione di Durlo. I familiari erano presenti, ma non sono riusciti a prevenire lo scatto fulmineo del cane, che ha travolto il bimbo, ferendolo in diverse parti del corpo.