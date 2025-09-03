Operaio muore travolto da una balla di materiale a Montecchio Maggiore

Infortunio mortale sul lavoro questa mattina, mercoledì 3 settembre, a Montecchio Maggiore, nel Vicentino. Intorno alle 11.30 un operaio della ditta New Ecology ha perso la vita dopo essere stato colpito e travolto da una balla di materiale.

A dare l’allarme sono stati i colleghi, che hanno immediatamente chiamato i soccorsi. Sul posto sono intervenuti i medici del Suem 118, che hanno tentato a lungo di rianimare l’uomo senza purtroppo riuscire a salvarlo.

La dinamica dell’incidente è ancora in fase di ricostruzione: indagano i carabinieri e i tecnici dello Spisal, al lavoro per chiarire le cause dell’accaduto e verificare il rispetto delle norme di sicurezza sul luogo di lavoro.