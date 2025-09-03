CRONACAPROVINCIA Vicenza
3 Settembre 2025 - 15.17

Operaio muore travolto da una balla di materiale a Montecchio Maggiore

REDAZIONE
ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO: CLICCA QUI

Infortunio mortale sul lavoro questa mattina, mercoledì 3 settembre, a Montecchio Maggiore, nel Vicentino. Intorno alle 11.30 un operaio della ditta New Ecology ha perso la vita dopo essere stato colpito e travolto da una balla di materiale.

A dare l’allarme sono stati i colleghi, che hanno immediatamente chiamato i soccorsi. Sul posto sono intervenuti i medici del Suem 118, che hanno tentato a lungo di rianimare l’uomo senza purtroppo riuscire a salvarlo.

La dinamica dell’incidente è ancora in fase di ricostruzione: indagano i carabinieri e i tecnici dello Spisal, al lavoro per chiarire le cause dell’accaduto e verificare il rispetto delle norme di sicurezza sul luogo di lavoro.

Leggi anche

IN PRIMO PIANO

In evidenza

Potrebbe interessarti anche:

IL GRAFFIO

News Aziende

CINEMA - SERIE TV

METEO

Erotico Vicentino

Operaio muore travolto da una balla di materiale a Montecchio Maggiore | TViWeb Operaio muore travolto da una balla di materiale a Montecchio Maggiore | TViWeb

Testata Street Tg Autorizzazione: Tribunale Di Vicenza N. 1286 Del 24 Aprile 2013

Luca Faietti Direttore Fondatore ed Editoriale - Arrigo Abalti Fondatore - Direttore Commerciale e Sviluppo - Paolo Usinabia Direttore Responsabile

Copyright © 2025 Tviweb. All Rights Reserved | Tviweb S.R.L. P.Iva E C.F. 03816530244 - Sede Legale: Brendola - Via Monte Grappa, 10

Concessionaria pubblicità Rasotto Sas

Credits - Privacy Policy