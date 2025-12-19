“Olimpichetto. Il ritorno di un ambasciatore”: la scenografia del Teatro Olimpico torna in Basilica Palladiana

Sotto: le foto

Dal 20 dicembre 2025 al 22 febbraio 2026, il Salone della Basilica Palladiana di Vicenza ospita l’esposizione “Olimpichetto. Il ritorno di un ambasciatore”, con ingresso gratuito per i residenti di città e provincia. L’iniziativa è ideata e promossa dal Comune di Vicenza, co-organizzata da Intesa Sanpaolo e curata da Musei Civici Vicenza, Fondazione Teatro Comunale Città di Vicenza e Centro Internazionale di Studi di Architettura Andrea Palladio.

La mostra presenta Olimpichetto, la ricostruzione della scenografia del Teatro Olimpico realizzata nel 1948 in scala quasi naturale per l’allestimento di Edipo Re diretto da Guido Salvini. Pensata per viaggiare, la scenografia in legno, tela e stucco ha calcato teatri internazionali da Londra a Buenos Aires, diventando un vero ambasciatore della cultura vicentina. L’esposizione propone un percorso immersivo con materiali d’archivio, testimonianze storiche, spettacoli, concerti, reading e laboratori.

L’evento è stato inaugurato venerdì 19 dicembre dal sindaco Giacomo Possamai, dal direttore generale Gallerie d’Italia Michele Coppola, dall’assessore alla cultura Ilaria Fantin, dalla direttrice dei Musei civici Valeria Cafà e dal curatore Ivan Stefanutti. Presente anche Susanna Egri, ballerina che partecipò alla prima londinese nel 1948.

Il sindaco Possamai ha dichiarato: «Abbiamo ritrovato e restaurato Olimpichetto, montandolo nella Basilica Palladiana per far rivivere questo straordinario ambasciatore della nostra cultura. L’ingresso è gratuito per i residenti e tutti potranno calcare le scene e assistere agli spettacoli». Coppola ha sottolineato come l’iniziativa valorizzi il patrimonio artistico nazionale.

La scenografia, conservata nei magazzini comunali negli ultimi anni, è stata restaurata con un cantiere-scuola coinvolgendo docenti e allievi di Engim – Professioni del Restauro, sotto la supervisione della Soprintendenza. Il restauro ha riguardato legno, tele, cartapesta e polistirolo, riportando alla luce dettagli storici e artistici.

Olimpichetto nasce dopo i bombardamenti della Seconda Guerra Mondiale che danneggiarono gravemente il Teatro Verdi, il Teatro Eretenio e la Basilica Palladiana. Guido Salvini ideò un teatro itinerante per l’Edipo Re del 1948, che debutta al Cambridge Theatre di Londra il 4 ottobre 1948, con Vittorio Gassman e Nino Manfredi, e prosegue in tournée europea e intercontinentale.

Sul palco della mostra si alterneranno spettacoli, concerti e laboratori, tra cui il balletto “Safe from sleep” di Marco Pelle e il concerto “Oratorio de Noël” di Camille Saint-Saëns, nell’ambito del Festival Vicenza in Lirica. Il programma completo è consultabile sul sito www.mostreinbasilica.it.

La mostra sarà visitabile dal martedì alla domenica, 10:00–18:00, con aperture straordinarie il 26 e 29 dicembre, il 1° gennaio e il 5, 6 e 19 gennaio 2026. L’ingresso per i non residenti è compreso nel biglietto del monumento (intero €6; ridotto €4).

Sponsor principali: Confindustria Vicenza, Gemmo, LD72, Poste Italiane; sponsor tecnico: Edilnoleggi Valente. Ringraziamenti speciali a Accademia Olimpica, Telwin SpA, e ai contributi Art Bonus di Amer Group, Ceral Docks, RM Holding srl, Serenissima Ristorazione.

Per maggiori informazioni e prenotazioni: www.mostreinbasilica.it