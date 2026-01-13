13 Gennaio 2026 - 9.13
Oggi scioperano scuole e trasporti
Nuova giornata di sciopero oggi, martedì 13 gennaio, con un altro stop nella scuola e nel settore dei trasporti. I lavoratori della scuola scioperano per il secondo giorno consecutivo, dopo la protesta di ieri. Oggi, stop dei taxi: la mobilitazione non riguarderà però tutte le sigle sindacali. A Roma, rende noto Uiltrasporti, “gruppi di tassisti provenienti dalle principali città italiane si ritroveranno domani a Fiumicino da dove partirà un corteo che arriverà fino a Piazza Bocca della Verità a Roma, da lì i tassisti proseguiranno fino a Piazza Montecitorio, dove dalle ore 11 è previsto un corteo statico”. ADNKRONOS