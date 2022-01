Oggi altre quattro regioni in arancione, ma non il Veneto

Altre quattro regioni in arancione: Abruzzo, Friuli Venezia Giulia, Piemonte e Sicilia. È questo il quadro che emerge dagli indicatori sull’andamento dell’epidemia da Covid-19. Si aggiungono alla val d’Aosta che è già in arancione mentre in bianco rimangono Basilicata, Molise, Puglia, Sardegna e Umbria. La media delle terapie intensive occupate in tutta Italia è al 17,3%, in area medica è al 31,6%. Ci sono 2011 nuovi contagiati settimanali su 100mila abitanti. Il ministro della Salute Roberto Speranza firmerà oggi l’ordinanza. Piemonte e Friuli Venezia Giulia con Sicilia e Abruzzo Peggiora la situazione in Piemonte che ha le terapie intensive occupate al 22,8% e in Friuli Venezia Giulia con l’occupazione nei reparti dei malati più gravi al 22,9%. Male anche la Sicilia che sta al 20,2% in terapia intensiva e in Abruzzo che ha il 22,2% dei posti occupati. desc img EMERGENZA SANITARIA Gli indicatori per stabilire il colore delle Regioni Lombardia Lazio e Veneto Scende invece il livello critico in Lombardia dove ci sono il 15% dei posti occupati in terapia intensiva e il 35,6% in area medica. Sta meglio anche il Lazio: 17% in terapia intensiva, 29,8 % in area medica. Il Veneto che è stato in bilico per tutta la settimana rimane in giallo con il 18% in terapia intensiva e il 25,8% in area medica. In giallo anche Calabria, Campania, Emilia Romagna, Liguria , Marche, Provincia Autonoma di Bolzano, Provincia Autonoma di Trento, Toscana e Veneto. NEGOZI E GREEN PASS, COSA DICONO LE REGOLE Green pass nei negozi, le deroghe nel Dpcm. Si va verso la revisione del sistema dei colori delle regioni Dove serve il green pass base e rafforzato tra lavoro, negozi, bar e ristoranti Obbligo vaccinale over 50 e green pass per negozi e trasporti da quando scattano? Tutte le regole del nuovo decreto Green pass, dove serve in base al nuovo decreto Green pass base per i negozi, no dei commercianti a verifiche ovunque Le regole dell’arancione In zona arancione tutte le attività rimangono aperte ma nei bar e nei ristoranti possono entrare soltanto i possessori di green pass rafforzato. Per chi non ha il green pass rafforzato in zona arancione ci sono divieti ulteriori rispetto alle altre zone: 1) Non può uscire dal proprio comune di residenza se non per motivi di «lavoro, necessità, salute o per servizi non sospesi ma non disponibili nel proprio comune»; 2) Non può accedere agli impianti di risalita delle piste da sci; 3) Non può entrare nei centri commerciali nei giorni festivi e prefestivi; 4) Non può partecipare ai corsi di formazione in presenza; 5) Non può praticare gli sport di contatto.

