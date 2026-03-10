Nuovo studio: Venezia e Padova nella Top 10 City Score 2026

Classificare le città italiane per qualunque categoria é sempre un’impresa difficile per non dire impossibile, e ancor di piú quando proviamo a classificare le città più cool e trendy d’Italia. Come uno dei principali portali di intrattenimento, BonusFinder Italia ci ha provato e lo ha fatto guardando a dati oggettivi e comparabili.

Sono state prese in esame le città italiane con più di 100.000 abitanti, 44 in totale, e analizzato una multiplicità di fattori: il numero di bar, ristoranti, attrazioni, casinó, ippodromi, parchi, spazi verdi, spiagge e il numero di universitá, classificando cosi le città più cool d’Italia.

Le 10 città italiane più cool del 2026

Pos. Area urbana No. di bar & ristoranti No. di attrazioni No. di casino e ippodromi No. di parchi, spazi verdi e spiagge No. di universitá City score 1 Milano 7986 4374 2 167 7 9.64 2 Roma 10000 8292 1 205 4 9.15 3 Napoli 3373 2616 1 52 6 8.58 4 Venezia 1522 2433 1 66 2 8.17 5 Torino 4315 1410 1 48 2 8.09 6 Firenze 2554 2997 1 52 1 7.06 7 Bologna 1689 1117 1 54 1 6.84 8 Palermo 2130 1496 1 51 1 6.8 9 Trieste 857 1058 1 75 1 6.53 10 Padova 898 753 1 39 1 6

In cima alla classifica troviamo Milano con un city score di 9.64 su 10. La cittá offre un mix perfetto di attrazioni culturali, divertimento e alternative rilassanti al dinamismo quotidiano. Milano é seconda in Italia per numero di bar/ristoranti, numero di attrazioni offerto e numero di spazi verdi dietro solamente alla capitale Roma. La metropoli lombarda possiede due primati per numero di casinò e ippodromi e per numero di Universitá.

Seconda in classifica é Roma con un city score di 9.15 su 10. La città capitolina primeggia in quasi tutti i fattori analizzati. Non sorprende infatti il primato nel numero di attrazioni offerte e per il numero di aree verdi e parchi disponibili essendo la città italiana più visitata e popolosa.

Terza in classifica é Napoli con un city score di 8.58 su 10. La città partenopea si posizione nella top 5 per diversi fattori tra cui il numero di bar, ristoranti, attrazioni e universitá. A penalizzare il punteggio finale é stato principalmente la mancanza di parchi e aree verdi. Napoli, infatti, pur essendo la terza cittá più popolasa d’Italia si posizione solamente in settima posizione a pari punti con Firenze e Pescara.

Venezia si posizione appena fuori dal podio in quarta posizione con un punteggio city score di 8.17 su 10. Tra le più piccole per popolazione nella top 10 subito dietro Trieste, la città veneta é quinta per numero di attrazioni e spazi verdi e decima pe rnumero di bar e ristoranti grazie anche alla moltitudine di turisti che arrivano ogni anno in città.

Chiude la top 10 Padova con un city score di 6 su 10. La città veneta presenta numeri più ridotti in quasi tutti i fattori analizzati, in particolare per quanto riguarda bar, ristoranti e attrazioni. La presenza universitaria rappresenta comunque un punto di forza, ma non sufficiente a colmare il divario con le città che occupano le posizioni più alte della classifica.

