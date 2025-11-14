Nuovo appuntamento con “I Martedì al Cinema” nei cinema della provincia di Vicenza

Quarto appuntamento, martedì 18 novembre, a Vicenza e provincia con “I Martedì al Cinema della Regione del Veneto”, l’iniziativa promossa dalla Regione del Veneto con AGIS Tre Venezie e FICE Tre Venezie, che ogni settimana porta nelle sale del territorio una selezione di film d’autore al prezzo speciale di 4 euro.

A Vicenza città, il Cinema Odeon propone “Zvanì – Il romanzo famigliare di Giovanni Pascoli” (Italia, 2025) di Giuseppe Piccioni, in programma alle 16.00, 18.00 e 20.30. Il film ricostruisce la storia di Giovanni Pascoli attraverso la voce della sorella Mariù, che ripercorre la vita del poeta dall’infanzia segnata dall’assassinio del padre alle difficoltà economiche, fino all’ascesa letteraria. Tra ricostruzione storica e sguardo intimo, Piccioni mette a fuoco le fragilità, i legami familiari e le ossessioni che hanno segnato la sensibilità del grande poeta italiano.

A Bassano del Grappa, il Multisala Metropolis presenta alle 17.30 “After the Hunt – Dopo la caccia” (USA, 2025) di Luca Guadagnino, in cui una professoressa universitaria si ritrova travolta da un caso mediatico quando un suo studente racconta pubblicamente un episodio ambiguo del passato. Tra riflessioni etiche, potere, desiderio e responsabilità, il film indaga le zone d’ombra dei rapporti umani e dell’esposizione pubblica. A seguire, alle 19.30, è in programma “Tre ciotole” (Italia, 2025) di Isabel Coixet, tratto dal libro di Michele Serra, alla presenza di Giulio Manicardi, regista e formatore CIPS, che introdurrà la proiezione. La storia accompagna una coppia borghese improvvisamente scossa da un evento inatteso, in un racconto che alterna malinconia e ironia mentre i personaggi cercano un equilibrio possibile nella fragilità delle relazioni contemporanee.

A Dueville, anche il Cinema Busnelli propone “Tre ciotole” (Italia, 2025) di Isabel Coixet, con proiezioni alle ore 15.30 e 20.45.

A Marano Vicentino, il Multisala Starplex propone “Anna” (Italia, 2025) di Monica Guerritore, alle 18.30 e 21.20. Tratto dal romanzo di Niccolò Ammaniti, il film segue una ragazzina che attraversa una Sicilia devastata da un’epidemia che ha sterminato gli adulti, guidata solo da un quaderno di istruzioni lasciato dalla madre. Una storia di sopravvivenza, crescita e immaginazione, sospesa tra distopia e poesia.

Ogni settimana sarà possibile verificare quali opere sono in programmazione sul sito www.agistriveneto.it e sulla pagina Facebook @agis.trevenezie.

Il costo del biglietto è di 4 euro. La prenotazione dei posti è facoltà riservata alla gestione della sala.

Per informazioni:

Unione Interregionale Triveneta AGIS

Tel. 049 8750851

agis3ve@agistriveneto.it

www.agistriveneto.it

www.facebook.com/agis.trevenezie/