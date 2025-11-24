BASSO VICENTINO - AREA BERICACRONACAVICENZA e PROVINCIA
24 Novembre 2025 - 10.01

Noventa Vicentina, auto centra scuolabus e finisce nel fossato: automobilista in gravi condizioni

REDAZIONE
ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO: CLICCA QUI

Incidente grave all’alba di oggi lungo la provinciale di via Maddalena a Noventa Vicentina. Un uomo di origine tunisina, residente nel Padovano, alla guida di una Mercedes A180D con targa tedesca è rimasto seriamente ferito dopo aver urtato lateralmente uno scuolabus ed aver terminato la corsa in un fossato ai margini della carreggiata.

L’impatto è avvenuto intorno alle 6.30. L’auto, diretta verso Este, avrebbe improvvisamente sbandato verso il centro della strada — secondo le prime informazioni a causa di un malore — colpendo il mezzo che procedeva in senso opposto. Fortunatamente l’autobus non aveva passeggeri a bordo al momento dell’impatto. L’autista infatti stava iniziando il giro per la raccolta dei bambini. Dopo il violento urto, la Mercedes si è ribaltata su un lato nel fossato, evitando per pochi metri un grosso albero.

Immediato l’intervento dei sanitari del Suem 118, che hanno stabilizzato il conducente e lo hanno trasferito in condizioni critiche all’ospedale San Bortolo di Vicenza. I vigili del fuoco di Lonigo hanno provveduto alla messa in sicurezza del veicolo.

I rilievi per ricostruire la dinamica dell’incidente sono stati effettuati dai carabinieri di Noventa Vicentina.

Leggi anche

IN PRIMO PIANO

In evidenza

Potrebbe interessarti anche:

IL GRAFFIO

News Aziende

CINEMA - SERIE TV

METEO

Erotico Vicentino

Noventa Vicentina, auto centra scuolabus e finisce nel fossato: automobilista in gravi condizioni | TViWeb Noventa Vicentina, auto centra scuolabus e finisce nel fossato: automobilista in gravi condizioni | TViWeb

Testata Street Tg Autorizzazione: Tribunale Di Vicenza N. 1286 Del 24 Aprile 2013

Luca Faietti Direttore Fondatore ed Editoriale - Arrigo Abalti Fondatore - Direttore Commerciale e Sviluppo - Paolo Usinabia Direttore Responsabile

Copyright © 2025 Tviweb. All Rights Reserved | Tviweb S.R.L. P.Iva E C.F. 03816530244 - Sede Legale: Brendola - Via Monte Grappa, 10

Concessionaria pubblicità Rasotto Sas

Credits - Privacy Policy