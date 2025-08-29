BASSO VICENTINO - AREA BERICAEVENTIPROVINCIA Vicenza
29 Agosto 2025 - 16.34

Noventa Vicentina, arriva il 9NTA Music Weekend: tre giorni di musica e divertimento in piazza

REDAZIONE
ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO: CLICCA QUI

NOVENTA VICENTINA – Tre giorni di musica, spettacolo e buona cucina animeranno il centro di Noventa Vicentina. Dal 29 al 31 agosto 2025, in Piazza IV Novembre, la Pro Loco – con il patrocinio del Comune – organizza il 9NTA Music Weekend, un evento ad ingresso gratuito pensato per tutte le età.

Il programma prevede concerti live, dj-set e intrattenimento, accompagnati da un’area street food, stand gastronomico, gonfiabili e giostre per i più piccoli.

Sotto il profilo musicale, il cartellone offrirà serate con artisti e format capaci di richiamare un pubblico variegato:

  • Venerdì 29 agosto: sul palco Gloria Fregonese, Maark Jei from Shine e Cekke Vox;
  • Sabato 30 agosto: spazio al format “Freak”;
  • Domenica 31 agosto: chiusura con i Digito e il loro electronic live dance.

Un fine settimana che promette di trasformare il cuore di Noventa in una piazza della musica e della socialità.

