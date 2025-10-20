Noventa – Nuove aperture e spazi rinnovati: il commercio guarda al futuro (foto)

Noventa Vicentina ha vissuto un mese particolarmente vivace nel settore commerciale, con sei attività storiche che hanno rinnovato i propri spazi, ampliato o cambiato sede per offrire un servizio sempre più confortevole e di qualità ai clienti.

Tra le realtà che hanno rinnovato le proprie strutture figurano: L’Ottico di Paola Zanella, il negozio di acconciature di Chiara Bellin, Revolution Fitness di Alessandro Meneghini, Oltre la danza di Elena Trevisan e Cristina Castagna, Da Betti di Elisabetta Scarato e l’Agenzia Ranghiero F.lli di Filippo e Fabio Ranghiero.

A queste si aggiunge con entusiasmo una nuova apertura: Sonila Style, il negozio di parrucchiera che arricchisce ulteriormente l’offerta commerciale della città.

Il sindaco Mattia Veronese ha commentato: “Queste inaugurazioni e rinnovi testimoniano la vitalità del commercio locale, capace di adattarsi alle nuove esigenze del mercato e di attrarre clienti anche al di fuori del nostro Comune. Ogni nuova apertura o rinnovamento rappresenta un segnale positivo per la comunità: più servizi, più socialità e un contributo concreto allo sviluppo economico del territorio. Un grande grazie e un augurio di successo a tutti i nostri commercianti, veri protagonisti della crescita di Noventa Vicentina”.

Queste iniziative sottolineano la vocazione dinamica della città, confermando come il commercio di vicinato rimanga un elemento centrale per la socialità e lo sviluppo locale.