Noventa: intervento di Viacqua domani sera in Via Broli 

Si terrà nella nottata di domani, 11 ottobre 2023, l’intervento programmato d’urgenza da Viacqua in Via Broli a Noventa Vicentina per la sistemazione di uno snodo dell’acquedotto che consente di consegnare l’acqua dalle reti di acquevenete a quelle in gestione a Viacqua e servire così la quasi totalità del territorio noventano.

L’intervento prenderà il via alle 21.00 e avrà una durata stimata in circa 4 ore. La scelta di operare in orario serale e notturno è stata voluta per ridurre al minimo i disagi e assicurare la continuità del servizio idrico.

Saranno possibili comunque alcuni cali di pressione o mancanze temporanee di acqua sull’intero territorio comunale.

«Nei territori confinanti con i bacini di competenza di altri gestori – spiega il Presidente di Viacqua Giuseppe Castaman – è frequente sia la condivisione di tratti di condotte che l’approvvigionamento idrico da fonti non direttamente gestite da Viacqua. Questo è un aspetto che possiamo curare grazie al dialogo e alla collaborazione che da sempre abbiamo con i gestori contermini e che ci permette, in diversi casi, di assicurare la continuità della fornitura idrica anche in caso di guasti lungo le reti che richiedono il supporto di fonti alternative.»

Nel corso dell’intervento si consiglia di non programmare l’utilizzo di elettrodomestici come lavastoviglie e lavatrici. Una volta conclusi i lavori si potrebbe notare qualche impurità uscire dai rubinetti o acqua di colore lattiginoso. Si tratta di fenomeni normali dovuti al cambio di pressione interna alle tubature e che si risolvono in pochi minuti lasciando scorrere l’acqua.

In caso di urgenza rimane sempre a disposizione il Pronto Intervento di Viacqua, attivo h24, che risponde al numero verde 800 99 15.