Noventa – Arrestato 60enne per coltivazione di marijuana

Nella mattinata del 2 aprile 2024, a Noventa Vicentina (VI), i militari della locale Stazione, supportati da un’unità cinofila anti droga del Nucleo Carabinieri Cinofili di Torreglia (PD), hanno arrestato in flagranza di reato un sessantenne del luogo, già gravato da precedenti, per coltivazione illecita di sostanze stupefacenti ai fini dello spaccio.

Durante la perquisizione domiciliare, l’uomo è stato trovato in possesso di 12 piante di marijuana coltivate in vaso e circa 58 grammi di efflorescenze già essiccate, pronte per il consumo. È emerso che aveva allestito in casa una coltivazione indoor completa, dotata di lampade, teli coibentati con staffe e supporti, trasformatore elettrico, presa elettrica temporizzata, ventilatore, flaconi di concime liquido, torba per concimazione, confezioni di semi di marijuana e persino una brochure informativa.

Dopo le formalità di rito, l’arrestato è stato condotto presso il tribunale locale per l’udienza di convalida con rito direttissimo. L’arresto è stato convalidato e è stata disposta la misura cautelare della presentazione giornaliera alla polizia giudiziaria.