COMUNI RICICLONI – Treviso e Belluno al top: Agugliaro e Noventa le migliori del Vicentino, sopra i 15mila abitanti nessun Comune della provincia si distingue

“Un grande risultato, frutto dell’impegno costante e dell’attenzione da parte dei cittadini noventani, che comprendono come la raccolta differenziata sia sempre più indispensabile ed agiscono di conseguenza, dimostrando grande senso civico”. Il sindaco di Noventa Vicentina, Mattia Veronese, non nasconde la propria soddisfazione nel vedere Noventa posizionata al primo posto fra i Comuni vicentini fra i 5 e i 10 mila abitanti nella classifica dei Comuni Ricicloni di Legambiente. Non solo: Noventa è anche prima assoluta nel Vicentino fra tutti i Comuni.

“Il porta a porta funziona – continua Veronese – l’Econcentro è un punto di raccolta ordinato ed efficiente, ben utilizzato dai cittadini. Voglio anche ricordare che le iniziative di carattere ambientale che vengono organizzate durante l’anno (p. es. la Giornata ecologica, i laboratori con le scuole, gli incontri con le associazioni, etc) rappresentano momenti significativi per accrescere sempre più il senso civico e il rispetto per il nostro ambiente”.

Se il Veneto si conferma la regione più riciclona d’Italia in base allo studio di Legambiente, il Comune che in Veneto si piazza in assoluto al primo posto è San Gregorio nelle Alpi (Belluno) fra i Comuni sotto i 5000 abitanti) mentre Loria (Treviso) è primo dei Comuni fra i 5000 e i 15 mila abitanti Vedelago (Treviso) è primo fra i Comuni sopra i 15 mila abitanti.

Nei primi 30, a farla da padroni, sono i Comuni del Bellunese e del Trevigiano. Il primo dei vicentini sotto i 5000 abitanti è Agugliaro.

Agugliaro ha una percentuale di raccolta differenziata dell’84,8% e 55,1 kg di residuo secco pro capite annuo (33° nella classifica regionale)

Secondo è Nove con l’82% di raccolta differenziata e 64,7 kg/abitante/anno di residuo.

Terzo è Brogliano con il 78,2% di r/d e 75 kg/abitante/anno di residuo

Il primo dei Comuni sopra fra 5000 e 15000 abitanti è Noventa Vicentina

Primo è Noventa Vicentina con l’89,8% di r/d e 46,5 kg/abitante/anno di residuo (25° nella classifica regionale)

Secondo è Isola Vicentina con l’86,7% di r/d e 47,4 kg/abitante/anno di residuo (31° nella classifica regionale)

Seguono Caldogno, Colceresa, Altavilla e Monticello Conte Otto