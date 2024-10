Detto-fatto! Matteo Righetto (il donatore di castagne) raccoglie assieme a volontari 250 kg di rifiuti nei boschi – video e foto

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO

Alla fine Matteo Righetto ha mantenuto la promessa. Assieme a volontari e diverse associazioni che hanno accolto il suo appello sui social, sabato scorso ha raccolto quasi 250 chili di rifiuti tra Valdobbiadene e Miane. Un grande lavoro, considerando che alcune zone non erano semplici da raggiungere (sono stati necessari addirittura imbraghi e corde per alpinismo). Matteo, originario di Agugliaro (Vicenza) e da qualche anno residente a Valdobbiadene aveva lanciato qualche giorno fa sui social la proposta-provocazione (‘regalo un chilo di castagne a chi viene con me a ripulire i boschi della zona’). Il suo appello è diventato virale e non è caduto nel vuoto ed un manipolo di persone dell’associazione 1007 Valdobbiadene-Pianezze l’ha accompagnato nella raccolta. Alla fine del lavoro grande rinfresco alla casa nel bosco di Matteo ed ognuno è andato via con le sue castagne.

Matteo ha ringraziato tutti i partecipanti, sottolineando l’importanza della giornata, e ha aggiunto che il sindaco di Valdobbiadene, Luciano Fregonese, si è offerto di gestire le pratiche di recupero a partire da lunedì.

