Mondo – La caduta di Birmingham: in bancarotta, piena di immondizia e topi

Birmingham è alle prese con una grave infestazione di ratti, aggravata dall’accumulo di rifiuti nelle strade a causa dello sciopero dei netturbini e dei tagli ai servizi di pulizia. I residenti denunciano la presenza di roditori “grandi quanto un piede” nei quartieri più poveri, dove l’aumento delle tariffe per la rimozione dei rifiuti e la riduzione della raccolta aggravano la situazione. Il consiglio comunale ha introdotto una tariffa per il controllo dei ratti, ma molti cittadini non possono permettersi di pagarla, lasciando che il problema si espanda senza soluzione. (immagine creata con Intelligenza Artificiale)

Strade invase da rifiuti, mobili abbandonati, bombole di gas e frigoriferi lasciati sui marciapiedi: a Small Heath, nella zona est di Birmingham, Gerry Moynihan cammina tra la sporcizia come in un percorso a ostacoli. Attivista della comunità, documenta il degrado e segnala i problemi al consiglio comunale, che però sembra incapace di arginare l’emergenza.

Dal 2022, quando il consiglio guidato dal Partito Laburista si è dichiarato di fatto in bancarotta, la situazione è peggiorata, aggravata ora dallo sciopero degli operatori ecologici. E con l’annunciata riduzione della raccolta dei rifiuti a una volta ogni due settimane da aprile, i residenti temono il peggio.

Uno dei punti critici è Camelot Way, dove una roulotte bruciata è stata semplicemente recintata senza essere rimossa, mentre detriti di auto e sacchi della spazzatura invadono i marciapiedi. “Mia figlia di quattro anni deve camminare in mezzo a questo disastro per andare a scuola. È un pericolo enorme”, racconta Mohammed Shafqat, residente della zona.

La risposta del consiglio? Barriere intorno ai rifiuti invece di rimuoverli. Con i tagli al bilancio, il team che controllava la qualità delle strade e la contaminazione dei rifiuti verrà eliminato, mentre la tariffa per la rimozione dei rifiuti ingombranti è salita da 35 a 45 sterline.

La crisi colpisce duramente i quartieri più poveri, dove molte famiglie non possono permettersi i costi di smaltimento. A Allens Cross, Leanne Gregory ha iniziato a raccogliere rifiuti con il figlio di cinque anni, preoccupata per l’accumulo di immondizia e la proliferazione dei ratti. “Potremmo essere poveri, ma abbiamo rispetto. Non vogliamo vivere nella spazzatura”, afferma.

Il consiglio comunale di Birmingham è stato contattato per un commento, mentre i cittadini cercano soluzioni dal basso per contrastare un degrado che rischia di trasformare la città in una discarica a cielo aperto.