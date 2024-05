Riviera Berica – Ubriaco si schianta, poi colpisce carabiniere con una torcia elettrica

Il 13 maggio 2024, i Carabinieri della Stazione di Torri di Quartesolo, insieme a quelli della Sezione Radiomobile del NOR della Compagnia CC di Vicenza, hanno arrestato in flagranza di reato M.S., un 48enne italiano residente a Velo D’Astico, già noto alle forze dell’ordine. La sera precedente, a Longare, M.S., mentre guidava in stato di ebbrezza ben oltre il limite consentito, ha perso il controllo del veicolo, scontrandosi contro un palo della linea telefonica.

Intervenuti i Carabinieri di Torri di Quartesolo per gestire l’incidente e i relativi rilievi, hanno trovato difficoltà a gestire l’automobilista, che si comportava in modo aggressivo. In preda all’alcol, M.S. ha brandito una torcia elettrica e si è scagliato contro uno dei militari, colpendolo alla testa e causandogli lievi lesioni. L’autoradio del NOR è intervenuta in supporto ai colleghi, riuscendo a immobilizzare M.S. e a trarlo in arresto per resistenza, violenza e minaccia a pubblico ufficiale. È stato quindi posto agli arresti domiciliari in attesa dell’udienza di convalida. Il 14 maggio, il Tribunale di Vicenza ha convalidato l’arresto e rilasciato l’uomo in attesa del processo.

M.S. è stato inoltre denunciato per guida in stato di ebbrezza, con conseguente ritiro della patente di guida.